Кто попадет под амнистию в Казахстане разъяснили в МВД

Закон и Порядок

Под амнистию не подпадут осужденные по коррупционным, террористическим и экстремистским преступлениям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане планируют проведение уголовной и административной амнистии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

В настоящее время законопроект об амнистии по отдельным категориям правонарушений находится на рассмотрении Мажилиса Парламента.

Амнистия будет распространяться как на уголовные, так и на административные правонарушения. При этом стоит отметить, что административная амнистия в истории независимого Казахстана проводится впервые.

По данным МВД, уголовная амнистия будет распространяться на лиц, совершивших уголовные проступки и преступления небольшой тяжести. Также она может затронуть осужденных за преступления средней тяжести при условии отсутствия ущерба либо его полного возмещения. Для отдельных категорий предусмотрено сокращение сроков наказания.

«Меры уголовной амнистии могут коснуться свыше 15 тысяч человек, в том числе 1,5 тысячи осужденных, находящихся в исправительных учреждениях. Законопроект направлен на создание условий для возвращения в социум граждан, доказавших готовность соблюдать установленные нормы и вести правопослушный образ жизни.

Вместе с тем проведение амнистии не повлечет рисков для общественной безопасности, поскольку законопроект предусматривает четкие ограничения и исключения. Действие амнистии не распространяется на лиц, совершивших террористические, экстремистские и коррупционные преступления, деяния в составе организованных преступных групп, пытки, а также преступления против половой неприкосновенности, особенно в отношении несовершеннолетних. Кроме того, амнистия не будет применяться в случаях рецидива.

Таким образом, документ сохраняет принцип неотвратимости ответственности за тяжкие и общественно опасные деяния: при повторном совершении правонарушения меры ответственности будут применяться на общих основаниях», – отметил заместитель начальника департамента юридической и нормотворческой координации МВД Ермек Шульден.

В министерстве подчеркнули, что амнистия также не будет применяться к лицам, совершившим преступления при рецидиве.

Отдельным блоком предусмотрена административная амнистия, которая впервые проводится в истории независимого Казахстана. Она охватит 263 статьи Кодекса об административных правонарушениях, относящиеся к компетенции 15 государственных органов.

Согласно законопроекту, от неисполненных административных штрафов могут освободить граждан, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и частных судебных исполнителей за правонарушения, совершенные до 17 марта 2026 года включительно.

В МВД сообщили, что только по линии ведомства административная амнистия может затронуть около одного миллиона штрафов на сумму свыше 17 млрд тенге.

При этом амнистия не будет распространяться на правонарушения, представляющие угрозу жизни и общественной безопасности. Речь идет о незаконном обороте оружия и наркотиков, управлении транспортом в состоянии опьянения, выезде на встречную полосу, повторных правонарушениях и ряде других категорий дел.

