Мажилис , Энергетика
Авария на КТК вскрыла слабость всей структуры "нефтянки" – Конуров
Тусупбекова Лаура

Депутат Мажилиса Парламента РК, глава фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров заявил, что за аварией на КТК следует видеть не просто технический инцидент, а ущербность всей структуры стратегической нефтегазовой сферы. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Авария на Каспийском трубопроводном консорциуме приостановила экспорт большей части казахстанской нефти. В то же время Министерство энергетики не считает эту ситуации критической, поскольку сокращение добычи нефти является «технологически допустимым». Фракция Народной партии Казахстана считает, что в целом подобная экспортная модель является недопустимой с точки зрения экономического суверенитета. И уполномоченный государственный орган должен это понимать, а не выступать в роли статиста, просто озвучивающего информацию оператора КТК», – считает депутат. 

Он подчеркнул, что за аварией на КТК следует видеть не просто технический инцидент, а ущербность всей структуры стратегической нефтегазовой сферы.

«По сути, вся она завязана в буквальном смысле «на одну трубу». Фактически, порядка 80% экспорта нефти в Евросоюз, который является нашим крупнейшим рынком, осуществляется через КТК. Тем самым судьба экспортной выручки, которая обеспечивает пополнение республиканского бюджета и Национального фонда, зависит от одного трубопровода, в котором доля государства в лице нацкомпании «Казмунайгаз» составляет всего 19%», – сказал Айкын Конуров.

При этом, отметил он, отправителями нефти являются крупнейшие месторождения страны, которые также полностью контролируются частным зарубежным бизнесом.

«После реализации проекта расширения мощность КТК увеличится с 67 миллионов тон до 83 миллионов тонн. Это привязано к проекту расширения добычи нефти на месторождении Тенгиз. С коммерческой точки зрения и интересов частных акционеров это все логично и обоснованно. Но с позиции государства зависимость всей нашей экономики от одного источника поступлений и одного канала сбыта станет просто критической.

Текущая авария, будем надеяться, будет устранена в кратчайшие сроки. Но нет никаких гарантий, что в будущем не произойдет остановки из-за других аварий, технических причин либо иных соображений. Как выяснилось, у нас нет ни альтернативных вариантов экспорта, ни иных способов компенсации доходов и использования собственной нефти. Это означает, что перекрытие одного экспортного маршрута приведет к параличу всей экономики», – констатировал мажилисмен.

В связи с этим он просит Кабмин ответить, какие меры предпринимаются для обеспечения экономической безопасности в сфере экспорта нефти, газа, урана и других видов стратегического сырья, каковы объемы прямых выплат в государственный бюджет от деятельности операторов месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак за 2021 год. 

«Фракция Народной партии Казахстана 9 марта направляла запрос о необходимости создания комиссии по энергетической безопасности. Получен невразумительный ответ, что действует межведомственная комиссия по развитию нефтегазовой и энергетической отрасли, в функции которой входит привлечение инвестиций и технологий в устойчивое развитие энергетической отрасли. 

Между тем ситуация показывает полномасштабный кризис в данной сфере. Это касается и экспорта энергоресурсов, и внутреннего рынка энергоснабжения. Аварии на Петропавловской и Степногорской ТЭЦ показали, до какой степени Правительством запущена проблема, а от этого страдают люди!» – добавил он.

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