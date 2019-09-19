Авария на станции Шамалган: пострадавших детей перевезли в Алматы

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В Управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом на станции Шамалган людях, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на inAlmaty.kz
.
"Учитывая состояние пациентов, консилиумом решено продолжить лечение детей в условиях Центра детской неотложной медицинской помощи города Алматы. По согласованию с Управлением здравоохранения Алматинской области и Управлением здравоохранения Алматы было решено транспортировать детей на двух реанимобилях в сопровождении дорожной полиции", – сообщили в ведомстве.
Также известно, что состояние пациентки 1986 года рождения на данный момент стабильное.
"Для решения вопроса дальнейшей тактики лечения вызван травматолог с Городской клинической больницы. Девочка 2016 года рождения в тяжелом состоянии. В динамике без ухудшения. Девочка 2014 года рождения также находится в тяжелом состоянии, в динамике без ухудшения", – говорится в сообщении.
Напомним, 15 сентября 2019 года в 19 часов 08 минут на перегоне Аксенгир-Чемолган участка Алматы – Отар Алматинской области произошло столкновение
пассажирского поезда №43 "Алматы – Костанай" с рейсовым автобусом №456 "Алматы-Каскелен". Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу.
Один человек – водитель автобуса – погиб, еще трое пострадали. Позже, в управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавших
.
Глава государства выразил свои соболезнования
пострадавшим.
В Генпрокуратуре отметили, что по факту аварии полиция начала досудебное расследования по двум статьям: части 2 статьи 334 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" и части 2 статьи 345 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств" УК РК. Специальная комиссия
проведет расследование ДТП.