Авария на станции Шамалган: пострадавших детей перевезли в Алматы

Общество
Екатерина Елисеева
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В Управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом на станции Шамалган людях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

"Учитывая состояние пациентов, консилиумом решено продолжить лечение детей в условиях Центра детской неотложной медицинской помощи города Алматы. По согласованию с Управлением здравоохранения Алматинской области и Управлением здравоохранения Алматы было решено транспортировать детей на двух реанимобилях в сопровождении дорожной полиции", – сообщили в ведомстве.

Также известно, что состояние пациентки 1986 года рождения на данный момент стабильное.

"Для решения вопроса дальнейшей тактики лечения вызван травматолог с Городской клинической больницы. Девочка 2016 года рождения в тяжелом состоянии. В динамике без ухудшения. Девочка 2014 года рождения также находится в тяжелом состоянии, в динамике без ухудшения", – говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября 2019 года в 19 часов 08 минут на перегоне Аксенгир-Чемолган участка Алматы – Отар Алматинской области произошло столкновение пассажирского поезда №43 "Алматы – Костанай" с рейсовым автобусом №456 "Алматы-Каскелен". Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу.

Один человек – водитель автобуса – погиб, еще трое пострадали. Позже, в управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии пострадавших.

Глава государства выразил свои соболезнования пострадавшим.

В Генпрокуратуре отметили, что по факту аварии полиция начала досудебное расследования по двум статьям: части 2 статьи 334 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" и части 2 статьи 345 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств" УК РК. Специальная комиссия проведет расследование ДТП.

