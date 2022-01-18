"Аве Мария" в исполнении Димаша прозвучала на льду Чемпионата Европы
16 января 2022 года чемпионка мира Анна Щербакова представила свое показательное выступление на Чемпионате Европы по фигурному катанию под композицию «Аве Мария» в исполнении Димаша Кудайбергена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DimashNews.
Впервые произведение было представлено на торжественном закрытии «Новой волны» 25 августа 2021 года. Тогда со сцены New Wave Hall прозвучало новое прочтение вечной темы «Ave Maria», которую казахстанский певец исполнил вокализом.
16 января действующая чемпионка мира Анна Щербакова поразила зрителей захватывающим прокатом под эту композицию. В своем удивительно трогательном и нежном выступлении молодая российская фигуристка раскрыла всю глубину чарующего произведения.
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