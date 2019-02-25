Авиакомпании будут чаще задерживать и отменять рейсы в 2019 году

В 2019 году количество отмен и задержек рейсов по всему миру может достигнуть 33 000 в день, передает Ria.ru со ссылкой на AirHelp.
По прогнозам специалистов сервиса, помогающего пассажирам получить компенсацию за отмененный или задержанный авиарейс, за 2019 год с десяти до одиннадцати миллионов возрастет число авиапассажиров, столкнувшихся с задержками и отменами рейсов.
Увеличение количества задержек и отмен рейсов эксперты объясняют нехваткой пилотов во многих странах и неготовностью некоторых аэропортов справляться с существующим расписанием.
"Угроза очередных забастовок, нехватка пилотов и авиадиспетчеров и перегруженный график в большинстве крупнейших аэропортов Европы – путешественникам стоит приготовиться к тому, что в 2019 году реже задерживаться рейсы не будут", – предупреждает Хенрик Зиллмер, CEO компании.
Он напоминает, что при задержках и отменах рейсов пассажирам полагается компенсация, предусмотренная европейским Регламентом №261.
Ранее сообщалось, что в 2019 году будет открыт прямой рейс из Казахстана в Японию, а процедура открытия прямого рейса в США может продлится до 2021 года.
