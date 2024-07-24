Авиакомпании в РК оштрафовали за несоблюдение законодательства

Участились жалобы пассажиров на авиакомпании на несвоевременное оказание услуг либо неоказание положенных услуг при задержке рейса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГА

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этой связи, Комитетом гражданской авиации продолжается работа по привлечению к ответственности отечественных и иностранных авиакомпаний за нарушение требований действующего законодательства Республики Казахстан в части надлежащего предоставления услуг при задержках рейсов.

«Так, в связи с непредоставлением услуг (пассажиры не были размещены в гостинице, а также не был организован трансфер пассажиров с аэропорта до гостиницы и обратно) при задержке рейса по маршруту Алматы – Караганда, 11 июля авиакомпании Fly Arystan, был составлен протокол о правонарушении по части 2 статьи 567 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». На авиакомпанию наложен штраф в размере 3,6 млн тенге», - говорится в сообщении.

Ранее, также за ненадлежащее оказание услуг при задержке рейса по маршруту Атырау – Алматы, 24 июня авиакомпания SCAT была привлечена к административной ответственности, сумма штрафа составила 3,6 млн тенге.

В КГА отметили, что в случае установления таких нарушений со стороны авиакомпаний, будут применяться предусмотренные меры.