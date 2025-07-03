Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный авиаперевозчик объявил о запуске регулярных рейсов по маршруту Астана-Бодрум, начиная с 19 июля 2025 года, сообщает Kazpravda.kz

Полеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на современных дальнемагистральных авиалайнерах Airbus A321LR.

Рейс из Астаны в Бодрум дополнит пять еженедельных регулярных рейсов из Алматы, расширив маршрутную сеть Air Astana в Турцию.

«С запуском регулярных рейсов из столицы в Бодрум пассажирам станет проще планировать поездку и бронировать билеты на удобные даты. Стоимость авиабилетов в обе стороны начинается от 304 337 тенге в эконом классе. Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении и в офисах продаж», – сказано в информации.

Там же добавили, что прежде рейсы из Астаны в Бодрум авиакомпания выполняла как чартеры. Крайние обратные рейсы по чартерной программе будут выполнены 19 и 23 июля.

Напомним, с 27 июня на рынок авиаперевозок Казахстана вышла новая авиакомпания Asman Airlines. Полеты из Алматы на Иссык-куль будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Также ранее стало известно, что авиакомпания Air Astana начала выполнять новые прямые рейсы Атырау - Баку и Алматы - Франкфурт.