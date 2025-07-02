Сотрудники специализированного батальона патрульной полиции задержали водителя, управлявшего автомобилем с крупной задолженностью по административным штрафам, передает Kazpravda.kz
По информации МВД, на проспекте Богенбай батыра был остановлен автомобиль марки TANK, за которым числились штрафы на сумму более 220 миллионов тенге.
За рулем находился 40-летний житель столицы, работающий в компании — владельце транспортного средства.
Установлено, что мужчина систематически нарушал правила дорожного движения и игнорировал постановления о наложении штрафов. Автомобиль водворен на специализированную стоянку. В отношении нарушителя начато исполнительное производство.
Дела переданы частным судебным исполнителям, которые примут меры в соответствии с действующим законодательством, вплоть до взыскания задолженности.
Полиция напоминает: уклонение от уплаты административных штрафов не освобождает от ответственности. Нарушителям следует своевременно оплачивать штрафы и строго соблюдать правила дорожного движения.