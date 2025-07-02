220 млн тенге долгов по автоштрафам накопил житель Астаны

Транспорт
128
Венера Баталова
корреспондент

Сотрудники специализированного батальона патрульной полиции задержали водителя, управлявшего автомобилем с крупной задолженностью по административным штрафам, передает Kazpravda.kz

Фото: polisia.kz

По информации МВД, на проспекте Богенбай батыра был остановлен автомобиль марки TANK, за которым числились штрафы на сумму более 220 миллионов тенге.

За рулем находился 40-летний житель столицы, работающий в компании — владельце транспортного средства.

Установлено, что мужчина систематически нарушал правила дорожного движения и игнорировал постановления о наложении штрафов. Автомобиль водворен на специализированную стоянку. В отношении нарушителя начато исполнительное производство.

Дела переданы частным судебным исполнителям, которые примут меры в соответствии с действующим законодательством, вплоть до взыскания задолженности.

Полиция напоминает: уклонение от уплаты административных штрафов не освобождает от ответственности. Нарушителям следует своевременно оплачивать штрафы и строго соблюдать правила дорожного движения.

#автомобиль #штрафы #долги

Популярное

Все
Южнокорейский бизнес расширяет присутствие в Казахстане
«Астана» не смогла уйти в отрыв
«Мағжан оқулары-2025» вновь собрал талантливую молодежь
В Актау прошел фестиваль, объединивший мастеров тюркского мира
Права восстановлены, долги возвращены
Молодежь идет на производство
Туркестан – символ единства и культурного диалога
«Самғау» возродился
Казахстанцы из категории NEET пополнили ряды начинающих предпринимателей
Качество жизни начинается с базовых вещей
Послание Конституционного Суда Республики Казахстан «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан»
Когда отходы становятся ресурсом
Чтобы жизнь удалась на все 100!
В Зеренде открыли современную ДЮСШ
Там, где дружба, нет буллинга
Открытие в Астане посольства Молдовы – новый этап в развитии отношений
Голос гражданского общества
Необходимы современные подходы и сберегающие технологии
Канал Найман забетонировали
Все работы хороши!
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Введена в строй новая подстанция
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
В столице открылась фотовыставка «Моя Астана: от прошлого к будущему»
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Глава государства дал старт XI международному военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын»
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
Токаев посетит Минск
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Реформу надо завершить
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Закон Республики Казахстан
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства

Читайте также

750 грантов выделили для подготовки инженеров транспортного…
На автопункте пропуска «Сырым» в ЗКО во время реконструкции…
Машиностроение – ключ к долгосрочному устойчивому росту ВВП
Кыргызская авиакомпания запускает рейсы в Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]