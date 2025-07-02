Сотрудники специализированного батальона патрульной полиции задержали водителя, управлявшего автомобилем с крупной задолженностью по административным штрафам, передает Kazpravda.kz

Фото: polisia.kz

По информации МВД, на проспекте Богенбай батыра был остановлен автомобиль марки TANK, за которым числились штрафы на сумму более 220 миллионов тенге.

За рулем находился 40-летний житель столицы, работающий в компании — владельце транспортного средства.

Установлено, что мужчина систематически нарушал правила дорожного движения и игнорировал постановления о наложении штрафов. Автомобиль водворен на специализированную стоянку. В отношении нарушителя начато исполнительное производство.

Дела переданы частным судебным исполнителям, которые примут меры в соответствии с действующим законодательством, вплоть до взыскания задолженности.

Полиция напоминает: уклонение от уплаты административных штрафов не освобождает от ответственности. Нарушителям следует своевременно оплачивать штрафы и строго соблюдать правила дорожного движения.