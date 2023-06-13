Автобус врезался в бетонный забор в Алматы, есть пострадавшие
155
2 человека пострадали при ДТП с автобусом в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
«13 июня в 12:40 водитель автобуса №13, следуя по улице Спасская в северном направлении, не справился с управлением и наехал на забор административного здания.
В результате ДТП 2 пассажира получили телесные повреждения и для медицинского обследования доставлены в больницу», – сообщили в Департаменте полиции Алматы, комментируя видео из соцсетей.
Факт дорожной аварии принят в производство УП Турксибского района.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.