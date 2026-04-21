Автомагистраль соединит Казахстан и Монголию – Токаев

Об этом заявил Глава государства на совместном брифинге для представителей СМИ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Президента Казахстана, одной из ключевых тем переговоров стало наращивание взаимодействия в транзитно-транспортной сфере.

«Всем известно, что дорога – это не просто способ взаимосвязи, но гарантия прочных взаимоотношений между странами. Мы хорошо осознаем особую значимость этого вопроса. В этой связи мы с г-ном Хурэлсухом подтвердили заинтересованность в установлении прямого сообщения между Казахстаном и Монголией. Мы пришли к общему мнению о необходимости строительства автомагистрали, которая свяжет наши государства. Конечно, это сложный проект, требующий всестороннего анализа и тщательного изучения. Принципиально важно то, что мы стремимся к достижению общей цели. Поэтому мы с моим монгольским коллегой достигли договоренности о создании на предварительном этапе совместной межправительственной рабочей группы. На данную группу будут возложены функции по комплексному рассмотрению всех сложных вопросов, координации переговоров с сопредельными государствами и контролю за сроками исполнения проекта», - сказал Президент.

Очевидно, что в будущем запуск автомагистрали Казахстан – Монголия придаст мощный импульс торговым отношениям, а ее транзитный потенциал принесет ощутимую выгоду и соседям, подчеркнул Глава государства.

«Как вы знаете, на саммите Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся в Китае в прошлом году, я выступил с инициативой запуска «Трансалтайского диалога». Нет сомнений в том, что государства Алтайского региона достигнут консенсуса в вопросах торговли, транспорта и логистики, туризма и культуры», - продолжил Токаев.

Как он отметил, интеграция транспортно-логистического потенциала четырех стран позволит сформировать единый транзитный коридор, который не только стимулирует товарооборот, но и будет способствовать развитию уникального туристического кластера «Алтай».

Приоритетной задачей остается восстановление авиасообщения между двумя странами. В настоящее время по маршруту Алматы – Улан-Батор осуществляются регулярные авиарейсы. В ближайшее время планируется возобновить пассажирские авиаперевозки между Астаной и Улан-Батором.