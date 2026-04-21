Автомагистраль соединит Казахстан и Монголию – Токаев

Президент,Автодороги
18
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом заявил Глава государства на совместном брифинге для представителей СМИ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам Президента Казахстана, одной из ключевых тем переговоров стало наращивание взаимодействия в транзитно-транспортной сфере.

«Всем известно, что дорога – это не просто способ взаимосвязи, но гарантия прочных взаимоотношений между странами. Мы хорошо осознаем особую значимость этого вопроса. В этой связи мы с г-ном Хурэлсухом подтвердили заинтересованность в установлении прямого сообщения между Казахстаном и Монголией. Мы пришли к общему мнению о необходимости строительства автомагистрали, которая свяжет наши государства.

Конечно, это сложный проект, требующий всестороннего анализа и тщательного изучения. Принципиально важно то, что мы стремимся к достижению общей цели. Поэтому мы с моим монгольским коллегой достигли договоренности о создании на предварительном этапе совместной межправительственной рабочей группы. На данную группу будут возложены функции по комплексному рассмотрению всех сложных вопросов, координации переговоров с сопредельными государствами и контролю за сроками исполнения проекта», - сказал Президент.

Очевидно, что в будущем запуск автомагистрали Казахстан – Монголия придаст мощный импульс торговым отношениям, а ее транзитный потенциал принесет ощутимую выгоду и соседям, подчеркнул Глава государства.

«Как вы знаете, на саммите Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся в Китае в прошлом году, я выступил с инициативой запуска «Трансалтайского диалога». Нет сомнений в том, что государства Алтайского региона достигнут консенсуса в вопросах торговли, транспорта и логистики, туризма и культуры», - продолжил Токаев.

Как он отметил, интеграция транспортно-логистического потенциала четырех стран позволит сформировать единый транзитный коридор, который не только стимулирует товарооборот, но и будет способствовать развитию уникального туристического кластера «Алтай».

Приоритетной задачей остается восстановление авиасообщения между двумя странами. В настоящее время по маршруту Алматы – Улан-Батор осуществляются регулярные авиарейсы. В ближайшее время планируется возобновить пассажирские авиаперевозки между Астаной и Улан-Батором.

«Наряду с этим в рамках переговоров мы заключили соглашение об организации авиасообщения по маршруту Усть-Каменогорск – Улгий. Этот важный шаг выведет наше партнерство на новый уровень и откроет широкие перспективы для укрепления межрегиональных связей. В этой связи я хочу поблагодарить уважаемого г-на Хурэлсуха и монгольскую сторону за содействие в решении этого вопроса», – добавил Касым-Жомарт Токаев.

