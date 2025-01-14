Айбек Сыдыков назначен вице-министром культуры и информации РК

Кадровые назначения
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С 2022 года он - замдиректора Нацмузея РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Сыдыков Айбек Жексеналыевич назначен на должность вице-министра культуры и информации. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Айбек Сыдыков родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2006 г. экскурсоводом в КГКП «Музей истории города Алматы».

В 2007-2015 гг. – научный сотрудник, заместитель директора, директор КГКП «Музей истории города Алматы».

2015-2016 гг. – директор КГКП «Обьединение музеев города Алматы».

2016-2022 гг. – руководитель музейного отдела, заместитель директора РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур».

С 2022 г. – заместитель директора ГРКП «Национальный музей Республики Казахстан» Комитета культуры Министерства культуры и информации РК.

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