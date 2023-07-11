Айдар Абилдабеков возглавил Комитет торговли МТИ РК

Указы и распоряжения, Кадровые назначения, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

С февраля 2022 года он занимал должность заместителя председателя данного комитета.

Фото пресс-службы Правительства РК

Приказом заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Абилдабеков Айдар Ахметбекович назначен на должность председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Айдар Абилдабеков родился в 1970 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова.

Трудовую деятельность начал в 1996 году, работая в коммерческих структурах, занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли.

В 1998-2009 гг. работал в таможенных органах РК в должностях инспектора, старшего инспектора, главного инспектора, заместителя начальника таможенного поста, начальника отдела.

В 2010-2022 гг. работал в органах статистики РК: начальником управления статистики услуг Агентства РК по статистике, заместителем начальника Департамента статистики по городу Алматы, возглавлял департаменты статистики Южно-Казахстанской и Туркестанской областей, города Алматы.

С февраля 2022 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК.

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