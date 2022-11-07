Айдоса Ербосынулы ввели в медицинскую кому после нокаута от кубинца

В критическом состоянии оказался казахстанский боксер Айдос Ербосынулы после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой за титул WBA Regular прошел в Миннеаполисе и завершился досрочной победой кубинского боксера в 12 раунде.

По информации журналиста Дэна Рафаэля, в воскресенье Айдос был введен в медицинскую кому. Спортсмену диагностировали кровоизлияние в мозг и готовят его к операции. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации. С ринга казахстанца покидал на носилках.

«В больнице, в которую доставили Ербосынулы, ответили, что им запретили разглашать информацию о состоянии бойца», - сообщает издание.

Айдос Ербосынулы не выходил на ринг уже более года: в сентябре 2021-го в Астане он дрался с гайанцем Ленноксом Алленом (22-2-1, 14 КО) и нокаутировал его в десятом раунде.