Айдын Кульсеитов назначен руководителем Фонда медстрахования

Кадровые назначения,Здравоохранение
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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова представила коллективу Фонда социального медицинского страхования нового руководителя

Фото: пресс-служба МЗ РК

Приказом министра здравоохранения по согласованию с Премьер-министром на должность председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» назначен Айдын Кульсеитов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЗ РК

Айдын Кульсеитов родился в Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет по специальности «Инженер-экономист» и Академию государственной службы при Президенте РК по специальности «Менеджер государственной службы».

Трудовую деятельность начал в частной сфере, дойдя до руководящих должностей. Затем перешел на государственную службу. Работал в Министерстве индустрии и торговли, Министерстве энергетики и минеральных ресурсов, был председателем правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию», АО «Казахстанский институт развития индустрии».

С 2017 года занимал ряд руководящих должностей в Администрации Президента РК. В течение двух лет возглавлял Центр стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК. Затем был назначен заведующим Отделом стратегического планирования Администрации Президента Республики Казахстан.

В последние два года работал руководителем Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

До настоящего времени – на посту заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан.

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