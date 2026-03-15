Сегодня – день, когда добро становится главным принципом. Помочь нуждающимся, поддержать тех, кому трудно, просто сказать теплые слова – всё это делает наш мир лучше.

В центре программы – мероприятия республиканских организаций культуры. В Национальном центральном музее РК состоится благотворительная акция «Наурызым мерекем – Наурызым берекем!», Национальный музей проведет в Астане акцию «Жүректен жүрекке», а в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая для пенсионеров Городского совета ветеранов Алматы и представителей Общества многодетных матерей будет организовано бесплатное посещение спектакля «Искатели жемчуга».

Праздничные и благотворительные инициативы охватят также столицу, Алматы и регионы страны. В Астане в этот день пройдет акция «Он жақсы іс», в рамках которой столичные предприниматели организуют благотворительные мероприятия для жителей города.

В Акмолинской области запланированы акции «Жақсылық жасауға асығайық!» и «Жүректен жүрекке» с оказанием помощи социально уязвимым категориям населения.

В Атырауской области состоятся благотворительные инициативы «Игі істер марафоны» и «Жүректен жүрекке», направленные на поддержку одиноких граждан, многодетных семей и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.