Как сборную Грузии встречали в Тбилиси с Евро-2024

Футбол, В мире, Европа
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Айман Аманжолова
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Сотни грузинских болельщиков несколько часов дежурили в тбилисском аэропорту, чтобы встретить сборную Грузии по футболу, которая возвращается с Евро-2024, передает Kazpravda.kz со ссылкой на NewsGeorgia

Фото: t.me/NGnewsgeorgia, скрин с видео

Сборная Грузии по футболу впервые в истории играла на Чемпионате Европы и смогла выйти в плей-офф, но проиграла в 1/8 Испании — одной из сильнейших команд мира.

В Грузии выход в плей-офф стал поводом для надежды на возрождение грузинского футбола. 

Полиция выставила кордон к правительственному терминалу и не подпустила фанатов к футболистам. Они покинули аэропорт на автобусе в сопровождении полицейских машин.

По данным телеграм-канала NEWSGEORGIA, вечером на площади Свободы прошло чествование команды. Автобус с командой сопровождал импровизированный экскорт болельщиков на мопедах и скутерах.

 «Очень эмоционально все это выглядит. Подобное в Тбилиси впервые», - отмечается в публикации.

 На сцену на площади Свободы одновременно вышли премьер-министр Ираклий Кобахидзе и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Зурабишвили вручила футболистам ордена Чести за вклад в развитие футбола.

После официальной части был концерт и салют.

#чемпионат #футбол #Евро-2024 #аэропорт #Германия #Грузия #фанат

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