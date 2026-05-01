АЗРК выявило незаконную продажу картофеля в обход биржи

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Актюбинской области выявил нарушения при реализации картофеля, передает Kazpravda.kz.

Проверка показала, что продукция продавалась в обход обязательной биржевой торговли.

Согласно правилам, партии картофеля свыше 60 тонн должны реализовываться через товарные биржи. Такие требования направлены на прозрачность рынка и контроль ценообразования.

«В ходе проверки выявлены 12 фактов реализации картофеля с превышением установленного порога. За нарушения составлено 8 административных протоколов, общая сумма штрафов превысила 2 млн тенге», - сообщает департамент АЗРК.

Все штрафы оплачены. В ведомстве отметили, что контроль за соблюдением правил будет усилен, а подобные проверки продолжатся.

Напомним, Kazpravda.kz ранее сообщал о фактах завышения цен на овощи на оптовом рынке Усть-Каменогорска.