Багдат Мусин: 85% госуслуг доступны с мобильного телефона

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подвели итоги за прошлый год и наметили планы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По словам главы ведомства Багдата Мусина, сегодня 92% всех госуслуг доступны онлайн, и большая их часть, 85% - доступны с мобильного телефона. Запущены ряд новых цифровых сервисов в 2023 году, такие как оформление ипотеки, покупка или продажа недвижимости, бронирование VIP-номеров, легализация автомашин и цифровой нотариат. Также сегодня 51 услуга доступна в часто используемых коммерческих банках.

– Цифровизация тоже приносит экономический эффект. Интересное наблюдение по Центрам обслуживания населения: после бесшовной интеграции информационных систем ЦОН и МВД значительно возросла сумма сборов, практически в 9 раз, – отметил Багдат Мусин.

Еще одним важным направлением работы МЦРИАП является экспорт IT-услуг. Прогнозируется, что экспорт IT-услуг по итогам 2023 года достигнет плановых 500 млн $. Объем IT-услуг за 9 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 43% и составил 734 млрд тг.

По телекоммуникационной отрасли за 2023 год 169 сел переведены на стандарт 4G, по оптическим линиям связи подключены свыше 80 тыс. домохозяйств, в 20 городах установлено 740 БС для стандарта 5G. За прошлый год проведено 782 внеплановых проверок и выписано штрафов на сумму 3,3 млрд тенге. Рост суммы штрафов повлиял на исполнение предписаний. Так, если в 2022 году исполнялось всего лишь 30% предписаний, то в 2023 году процент исполнения составляет 65%.

В целях улучшения качества интернета в текущем году планируется модернизировать 400 сел до стандарта 4G, довести оптические линии связи до 764 сел. В результате будут подключены 100 тыс домохозяйств в 286 селах.

В этом году министерством планируется разработать ряд законодательных поправок: закрепить контроль над деятельностью суперадминистраторов, внедрить обязательное киберстрахование для компаний, накопивших приличный объем персональных данных, установить размер финансирования для обеспечения информационной безопасности в пределах 10–15% от IT-бюджета и увеличить штрафы за нарушение информационной безопасности в 3 раза.