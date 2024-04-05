Бахтиёр Зайнутдинов мечтает попробовать себя в Европе

Агент лучшего бомбардира сборной Казахстана Евгений Новиков прокомментировал инсайдеру Ивану Карпову новости турецких изданий про интерес со стороны российских клубов, сообщает Спорт Шрёдингера.

«Мы уходили из ЦСКА не для того, чтобы через год вернуться обратно в Россию. Баха мечтает попробовать себя в Европе. Никакого прямого интереса со стороны "Спартака" и "Краснодара" не было! Это, видимо, такая шутка 2 апреля», - сказал он.