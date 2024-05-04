Бахытжан Байжанов выразил готовность пройти детектор лжи

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

Родственник экс-министра Бишимбаева выступил с речью на судебных прениях

Фото: скриншот видео

В Астане продолжается судебное заседание по уголовному делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, на скамье подсудимых - экс-министр Куандык Бишимбаев и его родственник Бахытжан Байжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Судья Айжан Кульбаева предоставила слово подсудимому Байжанову, который в своем выступлении отметил, что рубашку и нашатырь на месте преступления могли не найти по причине того, что обыск был произведен не во всех комнатах.

«Меня обвиняют в том, что именно якобы я мог вынести рубашку Бишимбаева и флакон нашатырного спирта. Почему все так уверены, что я эти вещи вынес? Это только предположения, основанные на том, что их нигде не нашли. Но ведь на самом деле их могли не найти, потому что не везде искали. Четыре раза проверяли место происшествия. Один раз машину Бишимбаева, а три раза только одну и ту же VIP-кабинку. А другие места в ресторане, как кухня или другие комнаты даже не проверяли», – подчеркнул Байжанов.

Родственник Бишимбаева предположил, что рубашка и нашатырный спирт всё еще могут находиться на месте преступления.

Далее Байжанов обратил внимание суда на том, что если бы действительно хотел скрыть следы преступления, то сделал бы это сам, потому что, по его словам, важные вещи надежнее всего держать в своих руках. Как утверждает подсудимый, он мог бы физически уничтожить сервер, на котором хранились записи, и тогда бы эти данные уже никогда не восстановили.

 В конце своего выступления Байжанов заявил о готовности пройти детектор лжи.

«Уважаемые присяжные заседатели, уважаемый суд, я всё рассказал, как есть, ничего не скрывал, говорил только правду. Если надо, и если это возможно, то я готов пройти детектор лжи. Всё остальное в ваших руках, я приму любое решение», – сказал Бахытжан Байжанов. 

 

#суд #Бишимбаев #Байжанов #прения

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