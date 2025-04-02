Об этом депутат Мажилиса написал в своем депутатском запросе Генеральному прокурору и председателю Агентства по регулированию финансового рынка, передает Kazpravda.kz

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Парламентарий отметил, что Глава государства неоднократно подчеркивал, что мошенничество представляет серьезную угрозу для добропорядочных граждан и подрывает доверие к правоохранительной системе.

«Только что мои коллеги Мурат Абенов и Марат Башимов правильно и своевременно подняли вопрос цифрового мошенничества, что стало опасной и нерегулируемой проблемой в нашем обществе. Сегодня мошенничество занимает лидирующее место в структуре общеуголовной преступности. Причем половина всех случаев совершается в интернете. За последние 5 лет число мошеннических действий возросло в 1,5 раза. В 2024 году зарегистрировано более 22 тысяч случаев интернет-мошенничества, ущерб от которых составил около 45 млрд тенге. При этом раскрываемость интернет-мошенничеств составляет лишь 36%», - отметил депутат.

Он добавил, что особую тревогу вызывает рост числа случаев оформления кредитов с использованием чужих документов и различных махинаций для кражи личных данных.

«Жертвы мошеннических действий сталкиваются с серьезными последствиями, включая испорченную кредитную историю, необходимость судебных разбирательств для доказательства своей непричастности. Помимо самих мошенников не последнюю роль в совершении мошеннических махинаций играют так называемые «дропперы» - помощники по обналичиванию преступных денег, статус и ответственность которых законодательно не урегулированы. Этот изъян в законодательстве позволяет пособникам мошенников избегать ответственности и вовлекать в свою уголовную орбиту большинство будущих дропперов. Пришло время «мочить» не только мошенников, но этих дропперов», - продолжил Бахытжан Базарбек в своем запросе.

Он считает, что для серьезного усиления мер по предупреждению интернет- и телефонного мошенничества необходимо ужесточить уголовную ответственность.

«Это нас, депутатов Мажилиса, подталкивает к принятию более радикальных мер по борьбе с кибермошенничеством вплоть до увеличения сроков уголовного наказания. Например, уже сейчас, в рамках законопроектов по регулированию финансового рынка, депутатами внесены нормы о введении периода «охлаждения» (двадцать четыре часа) при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-кредитов. Кроме того, предлагается установить обязательное присутствие в отделении финансовой организации при первичном получении онлайн-займа. Также предлагается установить требование для банков и МФО по заключению договора займа с отдельными категориями физических лиц, в частности не достигших 21 года и старше 55 лет, только после получения их письменного согласия», - сказал он.

Мы также работаем над расширением оснований для списания банками и МФО мошеннических кредитов, оформленных через третьи лица. До сих пор есть потерпевшие, которые годами не могут обратиться в суд для подачи иска. Но на этом, мы не должны останавливаться.

В частности, в статье 190 Уголовного кодекса недостаточно конкретизированы виды мошенничества в цифровой сфере, которая развивается стремительно. В некоторых случаях санкции (особенно штрафы) могут не соответствовать масштабу причиненного ущерба, особенно в случаях крупного и особо крупного мошенничества.

В связи с этим мы предлагаем:

1. Ввести в статью четкие определения терминов «обман» и «злоупотребление доверием», а также перечень конкретных видов мошеннических действий. Детализировать виды мошенничества, совершаемых в информационной сфере, и ввести определения для таких преступлений.

2. Повысить сроки лишения свободы за мошенничество, особенно в крупных и особо крупных размерах. Рассмотреть возможность введения дополнительных мер наказания с конфискацией имущества, полученного преступным путем.

3. Ввести более строгие меры наказания для лиц, совершивших мошенничество повторно.

4. Предусмотреть ответственность банков за безопасность мобильных приложений с последующим возложением финансовых рисков, а также по контролю за оффроуд операциями и подозрительными транзакциями с последующим пересмотром судебной практики.

5. Закрепить уголовную ответственность за «дропперство» с квалификацией его как соучастие в преступлении.

Принятие указанных мер позволит существенно повысить эффективность борьбы с мошенничеством, защитить права и интересы граждан.

Прошу рассмотреть данное обращение и ответ предоставить в установленные законодательством сроки.