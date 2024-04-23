Бахытжан Жунисбеков возглавил комитет в Министерстве промышленности и строительства

Кадровые назначения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

С прошлого года он был заместителем председателя этого же комитета

Фото: Комитет по делам строительства и ЖКХ МПС РК

Приказом министра промышленности и строительства Жунисбеков Бахытжан Муратович назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК. Об этом сообщили пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz.

Бахытжан Жунисбеков родился в 1981 году в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати, Международный казахско-турецкий университет.

Трудовую деятельность начал в 2002 г. специалистом отдела обеспечения безопасности прокуратуры Жамбылской области.

В 2004 г. – инженер-оператор ГКП «Дирекция по строительству и восстановлению объектов жилья и социально-культурно-бытовых объектов, пострадавших от землетрясения» акимата Жамбылской области.

2004-2005 гг. – инженер-механик отдела управления строительства, архитектуры и градостроительства Жамбылской области.

В 2005-2006 гг. – ведущий специалист отдела управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования по Жамбылской области.

2006-2010 гг. – ведущий специалист, главный специалист управления архитектуры и градостроительства Жамбылской области.

2010-2012 гг. – главный специалист отдела управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

2012-2013 гг. – главный специалист отдела управления финансов акимата Жамбылской области.

2013-2017 гг. – руководитель отдела государственных закупок управления образования акимата Жамбылской области.

2017-2018 гг. – заместитель руководителя управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области.

В 2018-2020 гг. был заместителем руководителя управления строительства акимата Жамбылской области.

2020-2022 гг. – руководитель управления государственного закупа акимата Жамбылской области.

2022-2023 гг. – заместитель председателя Комитета Министерства индустрии и инфраструктурного развития – заместитель главного государственного строительного инспектора РК.

С 2023 г. по настоящее время – заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства – заместитель главного государственного строительного инспектора РК.

 

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