Бакытжан Сагинтаев представил коллективу Минтруда нового руководителя

По поручению Главы государства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев представил коллективу Министерства труда и социальной защиты населения РК нового министра – Мадину Абылкасымову, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба
Премьер-министра РК, Бакытжан Сагинтаев поблагодарил Тамару Дуйсенову за проделанную работу и отметил, что в структуре ведомства она прошла путь от специалиста до министра и является ярким примером принципа меритократии в государственной службе. Принимала непосредственное участие в разработке и реализации реформ в сфере социальной защиты населения. Бакытжан Сагинтаев пожелал Тамаре Дуйсеновой дальнейших успехов в профессиональной деятельности.
Бакытжан Сагинтаев дал поручения новому министру и коллективу министерства по реализации поставленных Главой государства задач в Послании народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", а также на расширенном заседании Правительства.