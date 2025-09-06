Балауса Муздиман стала чемпионкой мира по версии UBO

Она одержала девятую победу в профессиональной карьере

Фото: instagram.com/muzdi___/

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман (8-0, 6 КО) выступила на вечере бокса в Алматы. Она вышла на ринг с представительницей Индии Мамтой Сингх (7-2-1, 4 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Поединок прошел во втором наилегчайшем весе и был рассчитан на 10 минут по две минуты. Также бой носил титульный характер: на кону стоял вакантный титул чемпионки мира по версии UBO.

Бой завершился победой Муздиман техническим нокаутом в четвертом раунде. В первом, втором и четвертом раундах рефери отсчитал Сингх нокдаун.

Таким образом, Балауса Муздиман одержала девятую победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира во втором наилегчайшем весе по версии UBO, тогда как Мамта Сингх потерпела третье поражение на профи-ринге.

 

 

#бокс #титул #чемпионка #Балауса Муздиман #UBO

