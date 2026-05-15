Казахстанские боксеры завоевали 24 медали на чемпионате Азии U15

В Ташкенте (Узбекистан) завершились финальные поединки чемпионата Азии по боксу в возрастной категории U15

Сборная Казахстана завоевала семь золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Первое место на ЧА заняли Бейбарыс Койшыбай (до 43 кг), Нурислам Бактубаев (до 55 кг), Рауан Тогызбай (до 61 кг), Аманжан Жанай (до 67 кг), Аян Бауыржан (до 70 кг), Самал Толепберген (до 52 кг) и Нургуль Сахи (до 67 кг).

Серебряными призерами стали Саят Рахымберди (до 33 кг), Жаксылык Ермекулы (до 35 кг), Айбын Мажит (свыше 70 кг), Нуржанат Бекназар (до 37 кг), Сабрина Адилханова (до 46 кг), Аруна Шалман (до 55 кг), Айару Файзуллаева (до 61 кг) и Коркем Галым (свыше 70 кг).

Бронзовые медали стране принесли Султангали Нурмахан (до 37 кг), Аяжан Марат (до 33 кг), Айша Насанова (до 35 кг), Диана Мендигараева (до 40 кг), Сезим Нурлыбек (до 43 кг), Ардак Абдихан (до 58 кг), Динмухамед Молдахан (до 64 кг), Ясмин Джаутханова (до 64 кг) и Еркеназ Ерболкызы (до 70 кг).

Сегодня, 15 мая, состоится финальный раунд соревнований среди спортсменов до 17 лет, добавили в НОК.