Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Кошкарбек Тусипов
Этап Кубка мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия) под эгидой World Boxing стал для нашей сборной серьезным экзаменом на прочность. В условиях жесткой конкуренции и порой неоднозначного судейства наши боксеры заняли почетное третье место в общекомандном зачете, пропустив вперед лишь хозяев ринга (четыре золота, пять серебра) и сборную Китая (четыре золота, одна бронза). Наши достижения: три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Всего от нашей страны выступили 16 атлетов, и почти половина из них возвращается с медалями, что подтверждает высокий статус отечественной школы бокса на мировой арене.