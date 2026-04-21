Кубок мира в Фос-ду-Игуасу

Бокс
Кошкарбек Тусипов

Этап Кубка мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия) под эгидой World Boxing стал для нашей сборной серьезным экзаменом на прочность. В условиях жесткой конкуренции и порой неоднозначного судейства наши боксеры заняли почетное третье место в общекомандном зачете, пропустив вперед лишь хозяев ринга (четыре золота, пять серебра) и сборную Китая (четыре золота, одна бронза). Наши достижения: три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Всего от нашей страны выступили 16 атлетов, и почти половина из них возвращается с медалями, что подтверждает высокий статус отечественной школы бокса на мировой арене.

фото olympic.kz

Вечерняя сессия финального дня превратилась в настоящий бенефис тяжеловесов. Так, Валерия Аксенова, выступавшая в весе свыше 80 кг, в решающем поединке не оставила шансов венгерке Жофии Сире, одержав уверенную победу со счетом 5:0. В мужской сетке в финал вышел Султанбек Айбарулы (до 85 кг), ему противостоял бразилец Кауэ Белини. Несмотря на давление трибун, Султанбек оказался точнее и победил раздельным решением судей – 4:1. Ранее в дневной сессии золото выиграла Виктория Графеева (до 60 кг), оказавшаяся сильнее Ребеки Сантос из Бразилии – счет встречи 4:1.

Единственное поражение в финале потерпела Аида Абикеева (до 60 кг). В поединке за золото она единогласным решением судей (0:5) уступила представительнице Узбекистана Навбахор Хамидовой, завоевав серебро турнира. Медальную копилку также пополнили бронзовые призеры: Диас Молжигитов (до 80 кг), Алуа Балкибекова (до 51 кг) и Жибек Жараскызы (до 80 кг).

Эти результаты позволили команде уверенно закрепиться в тройке лучших мирового рейтинга первого этапа Кубка мира.

Турнир в Бразилии запомнится не только медалями, но и принципиальной борьбой за справедливость вне ринга. Скандал в бою 1⁄8 финала в категории до 65 кг, где Мухаммедсабыр Базарбайулы явно перебоксировал француза Уго Грау, но проиграл решением 2:3, получил продолжение. Казахстанская федерация бокса добилась официального разбора боя комиссией из восьми экспертов. Вердикт был однозначен: наш боксер владел преимуществом в решающих раундах. Результат в протоколе остался прежним, однако двое судей были отстранены от работы на турнире, а третий получил строгое взыскание.

#Спорт #бокс #World Boxing

