Bank RBK: качественный портфель – синоним надежности

Bank RBK к 1 августа продемонстрировал самые высокие темпы сокращения просроченной задолженности среди крупнейших банков страны как за месяц, так и в годовом выражении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Качество займов — один из основных критериев надёжности и эффективности работы банка. К 1 августа текущего года просроченная задолженность в совокупном ссудном портфеле БВУ РК достигла 1,53 трлн тг — на 19,9% больше, чем годом ранее. В десятке крупнейших банков-кредиторов снизили объёмы просрочки за год всего 3 БВУ.

Лучшие показатели по борьбе с просроченными займами среди топовых банков — у Bank RBK: сразу минус 48% за год, до лишь 34,8 млрд тг. Только за месяц фининститут сократил «плохой» показатель ещё на 6,8%. Займы с просрочкой по платежам занимают лишь 4,5% от ссудного портфеля банка, который, к слову, на фоне снижения просрочки за год увеличился сразу на 31,5%.

На втором месте Банк Центркредит. Здесь за год объёмы просрочки сократились на 4,8%, до 93 млрд тг. Это 5,5% от ссудного портфеля банка.

Замыкает тройку лучших ForteBank: минус 3,2%, до 80,5 млрд тг. Просроченные займы составили 7,4% ссудного портфеля банка.

Прочие 7 БВУ РК из топовой десятки показали рост объёма займов с просрочкой платежей.