За последние три года свыше 780 новых компаний вышли на внешние рынкие

Экономика
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Дана Аменова
корреспондент

В последние годы Казахстан активно реализует курс на расширение несырьевого сектора и снижение зависимости от экспорта сырья. Эти усилия уже приносят ощутимые результаты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Коллаж: пресс-служба Минторговли

В ведомстве проинформировали, что по итогам 2024 года объём несырьевого экспорта страны достиг 40,6 млрд долларов США, превысив запланированный показатель в 37,7 млрд. Из этой суммы 28,8 млрд долларов составил экспорт товаров, а 11,8 млрд экспорт услуг.

Единый оператор по развитию экспорта QazTrade подчеркивает, что несмотря на положительную динамику, для дальнейшего наращивания экспорта несырьевых товаров необходима системная финансовая поддержка со стороны государства.

Это позволит масштабировать бизнес, выходить на новые рынки и увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Расширение ассортимента и структуры казахстанского экспорта ключевая задача для укрепления позиций на мировых рынках. Казахстан стремится продавать за рубеж не только сырье, но и больше готовой продукции, цифровых решений и услуг. В настоящее время работа ведётся по следующим основным направлениям. Это развитие промышленности включая машиностроение, производство стройматериалов и химию, сельское хозяйство с упором на переработку мяса, зерна и масличных культур. Также IT и цифровые технологии, экспорт программного обеспечения, аутсорсинг и финтех, транспорт и логистика включая ключевые маршруты, порты и железные дороги, расширение рынков сбыта и поиск новых торговых партнёров», –отметили в Минторговли.

Только в 2024 году экспортные контракты составили более 1,3 млрд долларов. За последние три года свыше 780 новых компаний вышли на внешние рынки. Ожидается, что к 2025 году их число превысит 1 000.

#товары #рынок #экспорт #Минторговли

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