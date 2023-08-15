Банкомат ограбили под камерой почти на 13 млн тенге в Алматинской области

В Алматинской области задержали подозреваемых в краже из банкомата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника Департамента полиции региона Бауржана Аленова.

Скриншот с видео instagram.com/baurzhan__alenov

14 августа около 8:00 неизвестные в медицинских масках, подобрав ключи, украли из банкомата в селе Алмалыбак 12 млн 882 тысячи тенге. Причем всё это действо попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Факт в тот же день зарегистрировали в управлении полиции Карасайского района по части 4 уголовной статьи «Кража».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержаны подозреваемые А. и А. 1998 и 1999 годов рождения, жители города Каскелена.

Вещественные доказательства – украденные деньги – изъяты и приобщены к материалам дела.

Проводятся необходимые следственные мероприятия с назначением экспертных проверок», – отметил глава ДП.

Задержанные водворены в ИВС Карасайского района.

Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.