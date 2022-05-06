Бану Нургазиева: Обозначение конкретной даты референдума – очень грамотный ход Президента

Политические реформы невозможны без модернизации законодательства.

Обращение Президента Касым-Жомарта Токаева и обозначение им конкретной даты референдума – очень грамотный ход. Настает период политической модернизации, о чем и было сказано в мартовском Послании Главы государства народу Казахстана. Но никакая модернизация не может произойти, если законодательство остается прежним. Для изменения существующего порядка требуется внесение поправок в первую очередь в Основной закон нашей страны.

Если обратиться к истории, то Конституция неоднократно подвергалась изменениям, которые принимались Парламентом. Это абсолютно законно, и подобную практику можно было бы применить и в этот раз. Но последовательность политических шагов, принимаемых нынешним Главой государства, как раз и выражается в принципе «слышащего государства»: Касым-Жомарту Токаеву необходимо услышать мнение народа. Слышать своих граждан, прислушиваться к их мнению равнозначно глубокому доверию в отношениях власти и народа.

Реформы, инициированные Президентом, носят долгосрочный и стратегический характер, затрагивают основные аспекты нашей жизни, а потому необходимо участие в этом процессе каждого казахстанца, всего общества. Очень важно придать легитимность конституционной реформе, иначе говоря, получить всенародную поддержку. Это возможно только посредством референдума. Повторюсь: доверие – основа всего, построить Новый Казахстан без этого фундамента не удастся. Это – аксиома сегодняшнего дня.

Если анализировать проводимые в Казахстане реформы, можно увидеть: поправки ограничивают, даже сокращают полномочия Главы государства. К примеру, действующий Президент не имеет права более двух раз подряд занимать пост Главы государства. Кроме того, на весь срок президентства он не имеет права состоять ни в одной политической партии.

Конституцией закрепляется запрет на нахождение в политических партиях не только Главы государства, но и председателя и судей Конституционного суда, председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты в период исполнения полномочий, а также акимов всех уровней и их заместителей.

Это способствует развитию политической конкуренции, которая невозможна, когда все руководители состоят в правящей партии.

Отмечу особо и поправку, ставящую заслон проявлению коррупционных рисков: отныне близким родственникам Президента запрещается занимать руководящие должности в государственном и квазигосударственном секторах. На мой взгляд, это решение очень актуально и значимо, особенно в нынешних условиях.

Устанавливается новый механизм процедуры согласования кандидатов акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

Теперь Глава государства будет вносить на альтернативной основе кандидатов на должность акима на рассмотрение депутатов маслихатов областей и городов республиканского значения.

Депутаты будут фактически выбирать акима. Кандидат, набравший большинство голосов, по сути, победитель, считается получившим согласие и назначается Главой государства на должность акима.

Меняется порядок формирования Сената и Мажилиса. Вместо 15 депутатов Сената теперь Глава государства будет назначать 10 депутатов, пять из которых по рекомендации Ассамб­леи народа Казахстана. Мажилис будет формироваться по смешанной избирательной системе на основе партийных списков и по одномандатным территориальным округам.

Благодаря реформам в избирательной системе кандидаты в районные маслихаты будут идти по мажоритарной системе, то есть представляя именно себя, свою программу. Люди в прямом смысле будут знать в лицо тех, за кого отдают голоса. Безусловно, это повысит взаимную ответственность.

В связи с внедрением мажоритарной системы выборов вводится дополнительное основание для лишения депутатского мандата – отзыв избирателями депутата, избранного по одномандатному территориальному избирательному округу.

На мой взгляд, все предложенные поправки окажут исключительно позитивное воздействие на формирование новой политической культуры в стране. Соответственно, будет усиливаться доверие в отношениях между властью и народом.

Кроме того, необходимо отметить, что поправки в Конституцию нацелены на усиление защиты прав граж­дан. Вводится отдельная статья об уполномоченном по правам человека. Закреплены независимость и непод­отчетность омбудсмена государственным органам и должностным лицам, а также гарантии его неприкосновенности.

Институт омбудсмена был и преж­де, но его функции и полномочия не позволили проводить широкомасштабную работу по защите прав человека. Теперь же очевидно: в нашей стране на первый план выносятся права человека и гражданина. Это означает, что меняется сама модель государственного управления, изменяется парадигма государственного и общественного развития.

Что касается отмены смертной казни, то и это подтверждение того, что мы становимся цивилизованным государством.

Вводится Конституционный суд вместо Конституционного совета. Дополнительно к полномочиям, имеющимся у Конституционного совета, Конституционный суд будет рассмат­ривать обращения граждан на соответствие Конституции нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих их права и свободы, закрепленные Конституцией. Новыми субъектами обращения в Конституционный суд становятся уполномоченный по правам человека и Генеральный прокурор.

Новшеством становится преобразование Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату. Председатель Высшей аудиторской палаты будет отчитываться в Мажилисе два раза в год.

Особо хочу отметить предлагаемые поправки о земле. Земля – очень чувствительный для общества вопрос. Теперь звучит, что «земля, ее недра, природные ресурсы, растительный, животный мир принадлежат народу, а государство управляет ими от имени народа» против ранее прописанного, что земля находится в государственной собственности. Земельный вопрос всегда требует большего внимания, понятия должны быть сформулированы четко, разночтения недопустимы.

В целом вносимые поправки станут основой для формирования Нового Казахстана.

Чем мы, неправительственные организации, можем помочь в это ответственное время? Как общественники, мы работаем в «поле», постоянно контактируя с людьми, разными целевыми группами, знаем не понаслышке их проблемы и пожелания. И наша задача – донести до граждан, что конституционные изменения необходимы в первую очередь нам, простым казахстанцам. Все демократические преобразования, усиление верховенства права – это кирпичики в фундамент строительства нового справедливого Казахстана.