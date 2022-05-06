Политика Бану Нургазиева: Обозначение конкретной даты референдума – очень грамотный ход Президента 6 мая 2022 г. 9:15 Бану Нургазиева, президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Политические реформы невозможны без модернизации законодательства. Обращение Президента Касым-Жомарта Токаева и обозначение им конкретной даты референдума – очень грамотный ход. Настает период политической модернизации, о чем и было сказано в мартовском Послании Главы государства народу Казахстана. Но никакая модернизация не может произойти, если законодательство остается прежним. Для изменения существующего порядка требуется внесение поправок в первую очередь в Основной закон нашей страны. Если обратиться к истории, то Конституция неоднократно подвергалась изменениям, которые принимались Парламентом. Это абсолютно законно, и подобную практику можно было бы применить и в этот раз. Но последовательность политических шагов, принимаемых нынешним Главой государства, как раз и выражается в принципе «слышащего государства»: Касым-Жомарту Токаеву необходимо услышать мнение народа. Слышать своих граждан, прислушиваться к их мнению равнозначно глубокому доверию в отношениях власти и народа. Реформы, инициированные Президентом, носят долгосрочный и стратегический характер, затрагивают основные аспекты нашей жизни, а потому необходимо участие в этом процессе каждого казахстанца, всего общества. Очень важно придать легитимность конституционной реформе, иначе говоря, получить всенародную поддержку. Это возможно только посредством референдума. Повторюсь: доверие – основа всего, построить Новый Казахстан без этого фундамента не удастся. Это – аксиома сегодняшнего дня. Если анализировать проводимые в Казахстане реформы, можно увидеть: поправки ограничивают, даже сокращают полномочия Главы государства. К примеру, действующий Президент не имеет права более двух раз подряд занимать пост Главы государства. Кроме того, на весь срок президентства он не имеет права состоять ни в одной политической партии. Конституцией закрепляется запрет на нахождение в политических партиях не только Главы государства, но и председателя и судей Конституционного суда, председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты в период исполнения полномочий, а также акимов всех уровней и их заместителей. Это способствует развитию политической конкуренции, которая невозможна, когда все руководители состоят в правящей партии. Отмечу особо и поправку, ставящую заслон проявлению коррупционных рисков: отныне близким родственникам Президента запрещается занимать руководящие должности в государственном и квазигосударственном секторах. На мой взгляд, это решение очень актуально и значимо, особенно в нынешних условиях. Устанавливается новый механизм процедуры согласования кандидатов акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Теперь Глава государства будет вносить на альтернативной основе кандидатов на должность акима на рассмотрение депутатов маслихатов областей и городов республиканского значения. Депутаты будут фактически выбирать акима. Кандидат, набравший большинство голосов, по сути, победитель, считается получившим согласие и назначается Главой государства на должность акима. Меняется порядок формирования Сената и Мажилиса. Вместо 15 депутатов Сената теперь Глава государства будет назначать 10 депутатов, пять из которых по рекомендации Ассамблеи народа Казахстана. Мажилис будет формироваться по смешанной избирательной системе на основе партийных списков и по одномандатным территориальным округам. Благодаря реформам в избирательной системе кандидаты в районные маслихаты будут идти по мажоритарной системе, то есть представляя именно себя, свою программу. Люди в прямом смысле будут знать в лицо тех, за кого отдают голоса. Безусловно, это повысит взаимную ответственность. В связи с внедрением мажоритарной системы выборов вводится дополнительное основание для лишения депутатского мандата – отзыв избирателями депутата, избранного по одномандатному территориальному избирательному округу. На мой взгляд, все предложенные поправки окажут исключительно позитивное воздействие на формирование новой политической культуры в стране. Соответственно, будет усиливаться доверие в отношениях между властью и народом. Кроме того, необходимо отметить, что поправки в Конституцию нацелены на усиление защиты прав граждан. Вводится отдельная статья об уполномоченном по правам человека. Закреплены независимость и неподотчетность омбудсмена государственным органам и должностным лицам, а также гарантии его неприкосновенности. Институт омбудсмена был и прежде, но его функции и полномочия не позволили проводить широкомасштабную работу по защите прав человека. Теперь же очевидно: в нашей стране на первый план выносятся права человека и гражданина. Это означает, что меняется сама модель государственного управления, изменяется парадигма государственного и общественного развития. Что касается отмены смертной казни, то и это подтверждение того, что мы становимся цивилизованным государством. Вводится Конституционный суд вместо Конституционного совета. Дополнительно к полномочиям, имеющимся у Конституционного совета, Конституционный суд будет рассматривать обращения граждан на соответствие Конституции нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих их права и свободы, закрепленные Конституцией. Новыми субъектами обращения в Конституционный суд становятся уполномоченный по правам человека и Генеральный прокурор. Новшеством становится преобразование Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату. Председатель Высшей аудиторской палаты будет отчитываться в Мажилисе два раза в год. Особо хочу отметить предлагаемые поправки о земле. Земля – очень чувствительный для общества вопрос. Теперь звучит, что «земля, ее недра, природные ресурсы, растительный, животный мир принадлежат народу, а государство управляет ими от имени народа» против ранее прописанного, что земля находится в государственной собственности. Земельный вопрос всегда требует большего внимания, понятия должны быть сформулированы четко, разночтения недопустимы. В целом вносимые поправки станут основой для формирования Нового Казахстана. Чем мы, неправительственные организации, можем помочь в это ответственное время? Как общественники, мы работаем в «поле», постоянно контактируя с людьми, разными целевыми группами, знаем не понаслышке их проблемы и пожелания. И наша задача – донести до граждан, что конституционные изменения необходимы в первую очередь нам, простым казахстанцам. Все демократические преобразования, усиление верховенства права – это кирпичики в фундамент строительства нового справедливого Казахстана.