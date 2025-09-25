Барс стал новым уровнем защиты казахстанских паспортов

Закон и Порядок,Госуслуги
119

Казахстанцы получают паспорта с новым уровнем защиты

Фото: пресс-служба МВД РК

В Казахстане начали выдавать паспорта с новым защитным элементом. С середины июля граждане РК получают паспорта нового образца, оснащённые современными защитными элементами. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает Kazpravda.kz

- Нововведение направлено на повышение уровня безопасности персональных данных и предотвращение подделки документов. В соответствии со статьёй 26 Закона "О документах, удостоверяющих личность" внедрен HDM-элемент — металлизация высокого разрешения с изображением барса, нанесенная на голографическую пленку. Он размещен на второй странице паспорта и свидетельства лица без гражданства. Элемент легко определяется визуально и значительно усиливает защиту документа, - пояснили в МВД.

В ведомстве отметили, что ранее выданные паспорта остаются действительными до окончания срока. Замена не является обязательной. Паспорта с новыми элементами выдаются при истечении срока действия, порче документа или по личному желанию гражданина.

С момента запуска новшества более 5 тысяч казахстанцев уже получили обновленные паспорта. За дополнительной информацией и консультацией можно обращаться в службы миграции и ЦОНы по месту жительства, добавили в министерстве.

 

#защита #паспорт #Барс

