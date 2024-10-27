«Барса» эталонно разнесла «Реал»

Футбол
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Чемпионов не хватило даже на гол престижа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Чемпионат.ру

Фото: Angel Martinez/Getty Images

В середине недели «Реал» и «Барса» выдали потрясающие встречи в Лиге чемпионов. Словно запугивали друг друга перед «класико». На матч в Мадриде у каталонцев вышел ровно тот же состав, что и в игре с «Баварией». А вот «Реал» мало того, что отдыхал на день больше, так ещё выпустил в центр поля более свежих Камавинга и Тчуамени.

Высокая линия обороны у гостей – это то, что определило структуру игры. «Реал» постоянно искал пространство за спинами защитников «Барсы». Причём передачи раз за разом шли именно на реактивного Мбаппе. Француз сначала почти забил сам, потом почти отдал ассист на Белингема, затем почти отдал на Винисиуса. Каждый раз был офсайд.

На 22-й минуте у Винисиуса точно не было офсайда, и бразилец был обязан забивать, но не попал в ближний угол. Правда, и тут гол вряд ли засчитали бы. Атака началась с грубой игры Тчуамени на Педри. Такой эпизод точно тянул на карточку (ещё вопрос – какого цвета), но арбитр упустил этот момент, а VAR посчитал, что допустимо обойтись без красной.

На 30-й минуте «Барселона» доигралась с высокой линией обороны и пропустила. Мбаппе весьма эмоционально отпраздновал. А затем выяснилось, что… Офсайд был и тут! За первый тайм у «Реала» набралось восемь офсайдов (и 12 за весь матч). При этом за 10 предыдущих туров – лишь 12. Что касается «Барселоны», то можно отметить Кубарси. 17-летний центральный защитник явно волновался, потому что несколько раз за первый тайм обрезался. Правда, свой момент у «Барселоны» тоже был. Ямаль вышел практически один на один с вратарём, но его в последний момент накрыл Менди.

Второй тайм начался с выхода на поле де Йонга вместо Фирмина, а затем и с дубля Левандовского. Началось с того, что сначала Мбаппе предоставил «открытый мяч» Касадо, который отдал ассист на Роберта. Поляк вышел один на один и, не сближаясь, пробил в угол. Гола могло и не быть, если бы Менди выдержал линию обороны, сделав офсайд у «Барселоны».

Второй гол «Барсы» получился красивым. Идеальный навес Бальде с левого фланга и точнейший удар головой в уголочек – 2:0. После такого гостям было главное не сломать, то, что было. Флик, в отличие от Шахина из «Боруссии», не стал делать самоубийственные замены. С вышедшим Ольмо «Барселоне» стало только проще контролировать игру. Классно себя проявил и Пенья, который совершил несколько важных сейвов.

Игра окончательно раскрылась (хотя и до этого не была закрытой), и «Барселона» снова подловила соперника, проведя быструю атаку. Рафинья отдал на набегающего Ямаля, который пробил с острого угла в ближнюю девятку и показал болельщикам «Реала» свою фамилию на футболке.

Финальный штрих – издевательский гол Рафиньи. Бразилец на этой неделе стабильно реализует выходы один на один. В среду в этом убедился Нойер, а теперь – Лунин, через которого перелетел мяч. И даже при таком разгромном счёте в концовке лучшие моменты оставались за «Барселоной». Крайне чувствительное поражение для «Реала», который теперь на шесть очков отстаёт от каталонцев.

#футбол #Барселона #Реал #эль-классико

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