Батареи дождались тепла

ЖКХ
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Долгожданное газовое отоп­ление подано в шесть многоквартирных домов, компактно расположенных в селе Актас Талгарского района. До этого около 20 лет сельчанам приходилось обогревать жилье печками-буржуйками и электрическими радиа­торами. Нередко по причине неисправностей в самодельной отопительной системе в их домах случались возгорания и короткие замыкания.

фото Аслана Кажеке

Теперь этим мытарствам пришел конец. Местные жители убрали с балконов чадящие печки, демонтировали дымовые трубы. С запуском блочно-модульной котельной земляков поздравили аким Талгарского района Танат Айдарбеков, представители ГКП «Талгар жылу».

Как сообщил Галымжан Болатбайулы, главный инженер ТОО «Буран бойлер», изготавливающего отопительные котлы и оборудование, строительство объекта было начато летом прошлого года. Мощность БМК – 1,46 Гкал⁄час, обогреваемая площадь – 6 240 кв. м.

По оценкам специалистов, блочные модули полностью заменяют обычные котельные, но гораздо проще монтируются, требуют меньше затрат на проектирование и прокладку коммуникаций. Они оснащены насосами, теплообменником, бойлером для нагрева воды, печью и системой регуляции. Основное топливо – газ, но на случай аврального режима имеется емкость на пять кубометров с дизельным топливом.

Возводят такие объекты всего за полгода. Автоматика обеспечивает оптимальный режим работы котельного оборудования. При этом производится столько тепла, сколько требуется потребителю. Данный факт позволяет экономить топливо.

– Сейчас в квартирах тепло, все счастливы! – не скрывает радости житель села Актас Александр Голубев. – Раньше было много затрат на покупку угля и дров, обогрев электричеством. Это наша первая за долгие годы зима с по-настоя­щему горячими батареями.

По данным районного отдела ЖКХ, в текущем году планируется запустить пять БМК в Талгаре и еще одну котельную – в селе Бесагаш. Аналогичные работы ведутся в ряде других районов Алматинской области. Тем самым продолжается крупный коммунальный проект по восстановлению теплоснабжения населенных пунктов, начатый в 2018 году. С тех пор в регионе смонтировали и установили свыше 60 БМК, что позволило подать тепло в сотни многоквартирных домов Талгара, Есика, Каскелена, Шелека, Чунджи и Алатау.

Масштабная газификация жилых массивов не только создает комфортные условия для горожан и сельчан, долгие годы лишенных элементарных коммунальных благ, но и положительно сказывается на экологичес­кой обстановке.

#село #газ #газификация

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