В состязаниях приняли участие более шести тысяч атлетов из десятков стран, что делает конкуренцию на татами беспрецедентной.

Казахстанские спортсмены в этих условиях доказали свое превосходство. Так, в престижной категории коричневых поясов (Adult, до 64 кг) золото и титул чемпиона Европы завоевал Батыр Тенизбай. А Алинур Куатулы удостоился серебряной награды в весовой категории до 70 кг. Оба спортсмена – из Акмолинской области.

Этот успех не только приносит важные рейтинговые очки и укрепляет имидж Казахстана в мировом спортивном сообществе, но и вдохновляет молодежь на занятия спортом.