Батыр победил в Лиссабоне Спорт 4 февраля 2026 г. 7:50 102 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области Лиссабон (Португалия) стал ареной чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу IBJJF – турнира, уступающего по значимости лишь мировому первенству. фото предоставлено облуправлением физкультуры и спорта В состязаниях приняли участие более шести тысяч атлетов из десятков стран, что делает конкуренцию на татами беспрецедентной. Казахстанские спортсмены в этих условиях доказали свое превосходство. Так, в престижной категории коричневых поясов (Adult, до 64 кг) золото и титул чемпиона Европы завоевал Батыр Тенизбай. А Алинур Куатулы удостоился серебряной награды в весовой категории до 70 кг. Оба спортсмена – из Акмолинской области. Этот успех не только приносит важные рейтинговые очки и укрепляет имидж Казахстана в мировом спортивном сообществе, но и вдохновляет молодежь на занятия спортом. #чемпионат Европы #Португалия #Лиссабон #Батыр Тенизбай #джиу-джитсу IBJJF