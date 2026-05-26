Казахстан завоевал еще две медали на ЧА по художественной гимнастике

В Бишкеке (Кыргызстан) в рамках чемпионата Азии по художественной гимнастике стартовали финалы в отдельных упражнениях

Сборная Казахстана отметилась двумя медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Акмарал Ерекешева завоевала бронзовую награду в упражнениях с обручем. Спортсменка за свое выступление получила 28.50 балла.

Победу одержала Тахмина Икромова (Узбекистан) - 29.25. Второй стала китаянка Ван Цзылу - 28.90. Айбота Ертайкызы финишировала шестой - 28.05.

В групповых упражнениях с пятью мячами команда РК выиграла "серебро" - 26.30. На первую ступень пьедестала поднялся Китай - 27.95. Южная Корея замкнула тройку лучших - 25.35.

Накануне представительницы сборной Казахстана по художественной гимнастике стали третьими на чемпионате Азии в Бишкеке.