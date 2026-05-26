Казахстан завоевал девять медалей на чемпионате Азии по художественной гимнастике

Спорт

26 мая в Бишкеке (Кыргызстан) завершился чемпионат Азии по художественной гимнастике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В заключительный день турнира были разыграны медали в финалах отдельных упражнений. Казахстанские гимнастки сумели отметиться наградами во всех дисциплинах.

Успешно выступила Акмарал Ерекешева, пополнившая свою коллекцию тремя медалями. Спортсменка завоевала серебряную награду в упражнении с булавами, а также стала бронзовым призером в упражнениях с обручем и мячом. Айбота Ертайкызы в упражнениях с лентой была третьей.

Дважды на пьедестал поднялась сборная Казахстана в групповых упражнениях. Айзере Кенес, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Аида Хакимжанова и Жасмин Джунусбаева завоевали серебряные медали в упражнениях с пятью мячами, а также в программе с тремя обручами и двумя парами булав.

Добавим, что ранее Айбота Ертайкызы стала второй в индивидуальном многоборье. В групповом многоборье казахстанки финишировали на третьей строчке. В командном многоборье Казахстан показал второй результат.

#Спорт #гимнастика #медали

