Декоративное мыло Оксаны Каливошкиной заставляет взглянуть на привычные вещи по-новому. Мясо по-казахски, плов, баурсаки – все выглядит настолько реалистично, что у многих невольно возникает вопрос: «Почему порции такие маленькие?»

Любовь к творчеству была у нее всегда. Еще в детстве она с удовольствием мастерила подарки для друзей. А четыре года назад хобби переросло в нечто большее. По образованию Оксана экономист, но после операции на сердце супруг не отпустил ее на работу. А так как Оксана не из бездельниц, то решила направить свою энергию в новое русло и попробовать себя в мыловарении.

– Когда я начинала, специализированных магазинов практически не было, – рассказывает мастерица. – Свое первое мыло сделала из обычных обмылков, расплавив их на водяной бане по рецепту из Интернета. Формочками служили кексницы. Мыло получалось простым, но мне казалось очень красивым. Этот процесс меня захватил.

Чтобы выйти на новый уровень, Оксана вместе с дочерью отправилась в Алматы, где приобрела профессиональную мыльную основу и необходимые материалы. От простых фигурок она постепенно перешла к созданию мыльных букетов, но настоящим прорывом стала ее коллекция «Дастархан».

Идея создания по-настоящему уникальной коллекции возникла у Оксаны в июле прошлого года, когда она готовилась к конкурсу «Одно село – один продукт». Целью конкурса была поддержка местных производителей.

– В Палате предпринимателей перед нами поставили задачу: продукция должна быть связана с национальными традициями и вызывать «вау-эффект», – вспоминает Оксана. – Я долго думала, чем удивить людей… И решила сделать... мясо по-казахски! Сначала «блюдо» получилось небольшим, но потом я решила сделать его побольше.

Именно это мыло принесло Оксане победу на областном этапе конкурса. Затем она представила область Абай и на республиканском уровне в столице и снова победила. Ее ждал грант в размере 5 млн тенге, но мастерица приняла решение отказаться от него.

– Я ведь начинала это все не ради денег. В первую очередь мое увлечение приносит удовольствие мне и радует окружаю­щих. Каждый элемент я делаю сама. А если превратить интересное занятие в бизнес, то, я думаю, начнется рутина и не будет приносить мне столько радости, – рассказывает Оксана Каливошкина. – В своем творчестве стараюсь придерживаться национальных традиций. Мое мыло в основном покупают на подарки. Оно продается в магазине местных мастеров, и туристы из разных стран и городов с удовольствием его приобретают. Представитель Японии, который приезжал на конкурс, был особенно впечатлен моими работами и назвал их уникальными и креативными. Мое мыло уже побывало в Германии, Кыргызстане, Москве, Новосибирске, Барнауле, Алматы и Астане.

Впрочем, в копилке талантливой семейчанки уже есть и другие награды. Летом 2025 года она была удостоена номинации «За креативную идею» на областном фес­тивале ремесленников «Асыл мұра», посвященном 180-летнему юбилею Абая.

Сегодня «мыльное меню» Оксаны Каливошкиной впечатляет своим разнообразием. Помимо мяса по-казахски, здесь можно найти плов, сырне, лагман, чак-чак, хинкали, самсу, пиалы с чаем, наборы сухофруктов и даже бутерброды с черной и красной икрой. Не забыла мастерица и о сладкоежках, создавая восхитительные мыльные десерты: круассаны, пирожные, фрукты и рахат-лукум.

При этом она напоминает, что эти выглядящие аппетитно изделия – всего лишь мыло! Покупателям, особенно тем, кто приобретает такие подарки детям, следует быть внимательными: ребенок может захотеть тут же лизнуть или попробовать пирожное на вкус.

Мыло в виде национальных блюд – полностью авторская разработка Оксаны. Она не использует готовые формы, а каждый раз придумывает, как сделать изделие максимально реалистичным. Главное – правильно подобрать цвет. В процессе творчества в ход идет все, что есть под рукой: скалка, нож, терка, зубочистки, чеснокодавка. Например, чтобы создать рисовые зерна для плова, Оксана окрашивает мыльную основу пигментом, добавляет ароматизаторы, пропускает ее через чеснокодавку, а затем режет на крошечные кусочки.

– Чтобы сделать мясо, я растапливаю мыльную основу, тщательно подбираю цвет, добавляя пигменты по капелькам, чтобы не переборщить. Когда кусок мыла застывает, я нарезаю его на кусочки и зубочисткой прорисовываю мясные прожилки, – рассказывает она.

Для создания лапши для лагмана Оксана заливает мыльную основу в кондитерский мешок, ждет, пока она достигнет нужной консистенции, и выдавливает смесь в чашку с водой, где она и застывает в нужной форме. Колечки лука она делает на терке для моркови по-корейски. Тесто для мяса по-казахски раскатывает скалкой и нарезает на квадратики. А зелень на блюдах – это обыкновенная сушеная мята.

В своей работе мастерица использует только специальные косметические отдушки и пигменты для мыла.

– Для десертов я использую отдушки с ароматами малины, вишни, ванили, клубники. Стараюсь брать универсальные парфюмерные отдушки по мотивам популярных духов, чтобы они подходили и мужчинам, и женщинам. Если кто-то заказывает мыло с определенным запахом, я всегда иду навстречу. Все ароматизаторы безопас­ны и не вызывают аллергии, – подчеркивает Оксана Каливошкина.

Помимо «мыльных блюд», Оксана создает фигурки из гипса, ароматичес­кие свечи и букеты из мыла. Недавно мастерица начала изготавливать натуральную косметику: лечебное мыло на травах, скрабы, лечебные шампуни, дезодоранты и спреи для тела. Именно в этом направлении она планирует развиваться в ближайшее время, ведь творческих планов у нее предостаточно. Однако такая работа требует времени и пространства. Сейчас все материалы хранятся в квартире, которая уже с трудом вмещает все необходимое. А еще Оксана Каливошкина мечтает о собственной мастерской, где она смогла бы проводить мастер-классы, на которые уже есть спрос.