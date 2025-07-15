С апреля 2024 года он возглавлял департамент Цифровой трансформации и развития государственных услуг в Минтуризма

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Рапиков Бауржан Серикбайевич назначен на должность вице-министра туризма и спорта. Об этом сообщила пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1986 г. в Карагандинской области. Окончил Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, Университет «Туран-Астана». Трудовую деятельность начал в 2008 г. программистом в ТОО «Алпроф», г. Алматы.

2009-2012 гг. – ведущий инженер, начальник управления, директор департамента информационных технологий РГП «Казгидромет».

2012-2013 гг. – ведущий специалист, руководитель управления «АИС Госземкадастр» РГП «НПЦЗем».

2013-2015 гг. – работал в коммерческих организациях.

2015-2016 гг. – руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» при аппарате акима Карагандинской области.

2017-2018 гг. – старший менеджер IT «Корпоративный университет «Самрук-Казына».

2018-2020 гг. – директор департамента IT РГП «Казгидромет».

2020-2022 гг. – руководитель КГУ Smаrt Aqmola при аппарате акима Акмолинской области.

2022-2024 гг. – руководитель управления цифровизации и архивов Акмолинской области.

С апреля 2024 г. до последнего назначения был директором департамента Цифровой трансформации и развития государственных услуг Министерства туризма и спорта РК.