«Байер» стал чемпионом Германии впервые в своей истории

Футбол
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Клуб из Леверкузена побил рекорд «Баварии», ни разу не проиграв в первых 29 турах Бундеслиги, передает Kazpravda.kz

Фото: picture-alliance/dpa

Леверкузенский «Байер» под руководством Хаби Алонсо выиграл чемпионат Германии, сообщает Sports.ru.

Команда 42-летнего тренера гарантировала себе итоговое 1-е место в таблице за пять недель до окончания сезона в Бундеслиге, разгромив «Вердер» (5:0) в 29-м туре.

На чемпионский титул также могли претендовать «Бавария» и «Штутгарт», но теперь конкуренты «Байера» лишились математических шансов догнать лидера. Команда Алонсо опережает обоих соперников в таблице на 16 очков.

Леверкузенский клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны. Ранее «Байер» пять раз занимал 2-е место по итогам сезона в Бундеслиге, это происходило в 1997, 1999, 2000, 2002 и 2011 годах.

Таким образом, прервалась серия «Баварии» из 11 титулов подряд в Бундеслиге – это рекорд топ-5 лиг. Для Хаби Алонсо эта победа стала первой на тренерском посту.

Кроме того, «Байер» побил рекорд «Баварии», ни разу не проиграв в первых 29 турах Бундеслиги, а также установил рекорд топ-5 лиг, не проиграв в 43 матчах с начала сезона. А вот «Бавария» в 1-й сезон Кейна не выиграла ни одного из 3 трофеев внутри Германии – Харри не брал титулы еще ни разу в карьере.

#футбол #Бундеслига #Байер Леверкузен

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