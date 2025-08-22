«Байтерек» отчитался о работе

Правительство
1
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Правительстве под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Внимание уделено ходу реализации поручений Главы государства по расширению поддержки реального сектора экономики.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

По данным холдинга, за семь месяцев 2025 года «Байтерек» оказал поддержку предпринимателям на сумму свыше 4 трлн тенге, что составляет 50% от годового плана в 8 трлн тенге. Из этой суммы 1,95 трлн тенге направлено на развитие МСБ, включая 657,5 млрд тенге на агропромышленный комплекс; 1,64 трлн тенге – на поддержку крупного бизнеса, который развивает вокруг себя пояс из смежных малых предприятий; 414 млрд тенге выделено экспортерам.

В рамках деятельности холдинга по итогам первого квартала 2025 года объем закупок составил 6,8 млрд тенге, из которых 5,7 млрд тенге (84%) пришлись на долю отечественных товаропроиз­водителей. Это позволило обеспечить приоритет национальным поставщикам и поддержать развитие внутреннего рынка.

Холдинг «Байтерек» также определен оператором проекта по созданию горнолыжного курорта мирового уровня Almaty Superski, который позволит сформировать новый центр притяжения для туристов. Проект будет способствовать диверсификации экономики страны и повысит конкурентоспособность Казахстана на международном турис­тическом рынке.

Совет директоров утвердил показатели развития холдинга на 2025–2028 годы. Документ предусматривает рост доходов, расширение инвестиционных программ, а также участие в новых проектах, в том числе по развитию туризма и инфраструктуры, что позволит диверсифицировать экономику и создать дополнительные возможности для бизнеса.

Внедрение новых стандартов корпоративного управления, повышение прозрачности закупочных процедур и меры по предотвращению коррупционных рисков способствуют укреп­лению институциональной устойчивости холдинга и повышению эффективности системы квазигосударственного сектора.

Как сообщает пресс-служба Премьер-министра, по итогам заседания совета директоров одоб­рены инвестиционные проек­ты в сферах индустриализации, экспорта и внедрения новых технологий – выпуск еврооблигаций на сумму до 500 млн долларов.

Для развития обрабатывающей промышленности, металлургии, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также на проек­ты в сфере зеленых технологий – сделка по покупке облигаций на сумму до 500 млн долларов.

Для развития агропромышленного комплекса – выпуск облигаций на 100 млрд тенге, из которых 50 млрд пойдут на льготное финансирование отечественных товаропроизводителей и 50 млрд – на обновление парка сельхозтехники казахстанского производства. Это создаст условия для модернизации отрасли, повышения ее эффективности и обеспечения продовольственной безопасности страны.

На привлечение долгосрочного валютного фондирования и ресурсов с привлекательными ставками для финансирования индустриальных и инфраструктурных проектов – сделка по покупке облигаций на сумму до 500 млн китайских юаней.

#Правительство #заседание #Олжас Бектенов

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Чтить традиции и знать язык
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Путь к вершине
Для студентов колледжа построили общежитие
Системный подход, направленный на результат
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Объемы транзита грузов должны возрасти
Для повышения устойчивости экономики
Комфортный путь в мир знаний
Для повышения качества жизни казахстанцев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]