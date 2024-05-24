Бегущие по песку

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Дина Боранбаева, область Жетысу

Лыжной гонкой у озера Балхаш ознаменовался запуск международного проекта «Климат не может ждать»

фото предоставлено организаторами

Неординарному и первому подобному спортивному событию на территории Казахстана предшествовала пресс-конференция, которая собрала в Талдыкоргане главных организаторов и экоактивистов со всего региона. Международное мероприятие проводится в рамках казахско-французского парт­нерства. Как рассказала президент ассоциации XCSS – CROSS COUNTRY SKIING SAND – Climat can’t wait Эстель Пейен, это начинание является частью глобальной инициативы ООН, и главная его цель – привлечь как можно больше внимания широкой общественности к проблемам изменения климата, сохранения экосистем суши и водных ресурсов, обменяться опытом по этим вопросам, а также укрепить международные связи.

Впервые экологическая акция стартовала в 2022 году в Марокко: на песках Сахары волонтеры и неравнодушные жители провели забег на специальных запатентованных лыжах из дерева. Неординарный вид спорта, подчеркивают представители ассоциации, полезен для здоровья и доступен людям любого возраста без специальной подготовки. Но все же это не главная цель пропаганды лыжных гонок по пескам.

– Наш проект призван привлекать как можно больше людей к борьбе с глобальными изменениями климата, – подчеркивает Эстель Пейен. – Нам всем нужно учиться сохранять природные ресурсы, развивать экотуризм и экологичные виды спорта. Я благодарю руководство области за поддерж­ку инициативы провести мероприятие в этом регионе. Уверена, это будет успешный обмен опытом и поиск новых действенных путей сохранения уникального природного наследия для потомков.

Практическая часть проекта французской ассоциации XCSS в Казахстане продолжилась на побережье озера Балхаш в области Жетысу. Участники, если не брать в расчет их летнюю одежду и бескрайние пески вокруг, выглядели почти как обычные лыжники – то же снаряжение на ногах, две палки в руках и похожая техника движений. Как поделились сами первопроходцы, уникальные лыжи очень легко крепятся к любой обуви, а передвигаться по песчаным насыпям на них намного легче, чем пешком. Порядка 20 человек, среди которых как иностранные гости, так и местные активисты, преодолели на лыжах около километра – от зоны отдыха до самой воды. По пути заодно собирали мусор, которого, к сожалению, на побережье Балхаша оказалось немало.

– Это начало плотного международного сотрудничества на высоком уровне, – отмечает участница проекта, посол дружбы Ассамблеи народа Казахстана во Франции Малгожата Туар. – Вместе мы можем сделать многое для поддержки экологии, внедрения инноваций, развития экотуризма в регионе, культурного взаимообогащения. Первые два сезона проекта уже принесли конкретные результаты: все больше людей узнают и присоединяются к нам. На самом деле климат не может ждать, поэтому мы должны действовать дальше.

В регионе мероприятие курирует областная Ассоциация деловых женщин Казахстана. В течение двух сезонов планируется подробно изучать и широко освещать проблемы экологического состояния озера Балхаш и эволюции климатических условий в горах, а также подготовить отчет о проведенной работе. Как уточняют организаторы, благодаря участию в проекте мировых звезд спорта и культуры, известных экоактивистов и всестороннему освещению хода реализации проекта об уникальной природе края Жетысу и особом гостеприимстве казахского народа узнает весь мир. Местные же эковолонтеры надеются, что взгляд на привычные нам достопримечательности «чужими» глазами поможет повысить сознательность населения, заставив всерьез задуматься о сохранении бесценного природного наследия.

#проект #озеро Балхаш #экологическая акция #лыжная гонка

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