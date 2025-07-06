Токаев: "Астана стала зримым воплощением динамичного прогресса Казахстана и созидательных устремлений нашей нации в будущее"

День столицы
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем столицы, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

- Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем столицы!

Глубоко символично, что в текущем году праздник совпал с Днем домбры. Этот древний музыкальный инструмент является ярким олицетворением уникального тысячелетнего культурного наследия Великой степи. В то время как Астана стала зримым воплощением динамичного, поступательного прогресса Казахстана и созидательных устремлений нашей нации в будущее.

Сегодня столица – это центр общественной, политической и деловой жизни нашего государства, в котором принимаются судьбоносные решения и обретают реальность невероятные идеи и смелые мечты. Здесь утверждается культ знаний и труда, укрепляется общенациональное единство и согласие.

Жемчужина Центральной Евразии Астана превратилась в бренд современного Казахстана и получила международное признание в качестве востребованной площадки глобального диалога и миротворческих инициатив.

Столица всегда была в эпицентре кардинальных изменений и масштабных реформ. Уверен, на пути построения Справедливого, Чистого и Сильного Казахстана она сохранит свои флагманские позиции, неизменно выступая в авангарде всеобъемлющих преобразований.

Пусть наш любимый город процветает и становится еще краше! Желаю всем согражданам здоровья, счастья и благополучия!

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #День столицы

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