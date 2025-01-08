Бектенов дал указания по запуску льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава правительства провел заседание по мерам реализации объявленного главой государства Года рабочих профессий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что квалифицированные рабочие кадры являются главной производительной силой экономики. Современные рабочие управляют высокотехнологичным оборудованием, автоматизированными системами, что, в свою очередь, требует непрерывного процесса повышения квалификации, развития интеллектуальных, цифровых и личностных компетенций.

Отмечено, что экономике нужны тысячи квалифицированных рабочих. При этом каждый год появляются новые специальности. Поэтому в целях прогнозирования будущих навыков и компетенций акиматам поручено сформировать региональные атласы профессий.

Для осознанного выбора молодежью рабочих профессий необходимо реализовать новые подходы в профориентационной работе и выстроить модель взаимодействия между школами, колледжами, предприятиями, чтобы будущий специалист видел свои профессиональные перспективы. Для этого Министерству просвещения поручено провести качественную трансформацию сферы технического и профессионального образования.

При этом на сегодня со стороны государства в 2 раза увеличено финансирование обучения в колледжах. Внедряются новые образовательные программы с учетом международных требований. Совместно с акиматом города Астаны планируется создать центр компетенций.

Вместе с тем отмечена необходимость принятия соответствующих мер и со стороны бизнеса, работодателей, инвесторов. Кроме того, соответствующую работу должен более активно вести фонд «Самрук-Казына».

«Нужно транслировать лучшие корпоративные практики социальной поддержки рабочих кадров, расширять и вводить для них новые стимулы. Поручаю министерствам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов, совместно с предприятиями, акиматами и Отбасы банком проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров», — отметил Олжас Бектенов.

По итогам рассмотрения вопроса премьер-министр поручил заинтересованным государственным органам, акиматам, нацкомпаниям и предприятиям обеспечить качественную реализацию отраслевых и региональных планов по проведению Года рабочих профессий. Все мероприятия должны быть системными, результативными и иметь долгосрочный социально-экономический эффект.

Правительство будет держать вопросы проведения Года рабочих профессий на постоянном контроле, подчеркнул Олжас Бектенов.