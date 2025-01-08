Бектенов дал указания по запуску льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров

Недвижимость,Правительство
139
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер подчеркнул, что квалифицированные рабочие кадры являются главной производительной силой экономики

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава правительства провел заседание по мерам реализации объявленного главой государства Года рабочих профессий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что квалифицированные рабочие кадры являются главной производительной силой экономики. Современные рабочие управляют высокотехнологичным оборудованием, автоматизированными системами, что, в свою очередь, требует непрерывного процесса повышения квалификации, развития интеллектуальных, цифровых и личностных компетенций.

Отмечено, что экономике нужны тысячи квалифицированных рабочих. При этом каждый год появляются новые специальности. Поэтому в целях прогнозирования будущих навыков и компетенций акиматам поручено сформировать региональные атласы профессий.

Для осознанного выбора молодежью рабочих профессий необходимо реализовать новые подходы в профориентационной работе и выстроить модель взаимодействия между школами, колледжами, предприятиями, чтобы будущий специалист видел свои профессиональные перспективы. Для этого Министерству просвещения поручено провести качественную трансформацию сферы технического и профессионального образования.

При этом на сегодня со стороны государства в 2 раза увеличено финансирование обучения в колледжах. Внедряются новые образовательные программы с учетом международных требований. Совместно с акиматом города Астаны планируется создать центр компетенций.

Вместе  с тем отмечена необходимость принятия соответствующих мер и со стороны бизнеса, работодателей, инвесторов.  Кроме того, соответствующую работу должен более активно вести фонд «Самрук-Казына».

«Нужно транслировать лучшие корпоративные практики социальной поддержки рабочих кадров, расширять и вводить для них новые стимулы. Поручаю министерствам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водных ресурсов, совместно с предприятиями, акиматами и Отбасы банком проработать вопросы запуска льготных программ ипотечного и арендного жилья для рабочих кадров», — отметил Олжас Бектенов.

По итогам рассмотрения вопроса премьер-министр поручил заинтересованным государственным органам, акиматам, нацкомпаниям и предприятиям обеспечить качественную реализацию отраслевых и региональных планов по проведению Года рабочих профессий. Все мероприятия должны быть системными, результативными и иметь долгосрочный социально-экономический эффект.

Правительство будет держать вопросы проведения Года рабочих профессий на постоянном контроле, подчеркнул Олжас Бектенов.

#жилье #ипотека #Бектенов #кадры #поручения #рабочие #льготы

Популярное

Все
Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой
Десятки тысяч человек покинули свои дома из-за пожара в Лос-Анджелесе
Более 120 человек стали жертвами землетрясения в Китае
Систему проверки фактов планирует изменить Меtа
Анастасия Городко завоевала серебро юниорского ЧМ по фристайл-могулу
Почти 30 криминальных авторитетов задержали в Казахстане за два года
Теннисист Амир Омарханов впервые вошел в топ-5 мирового рейтинга
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2025 год утвердили в РК
В Казахстане дан старт трансформации технического и профессионального образования
Новую концепцию профессиональной ориентации запустят в Казахстане
Руководителей госпредприятия изобличили в получении взяток
В Астане, Алматы и 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Мощные ливни обрушились на Саудовскую Аравию
Расширен список граждан, за которыми установлен контроль мобильных переводов
Дания спешно сменила королевский герб на фоне угроз Трампа
Экс-начальников колоний осудили за коррупцию в Алматинской области
Подготовка к паводкам: предварительные работы выполнены в шести областях РК
О новых профессиях в энергетике и промышленности рассказали министры
МВД предупредило казахстанцев о последствиях помощи мошенникам
Депутат Мажилиса ознакомилась с системами экологической безопасности на ТЭЦ-1 в Алматы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Команда молодости нашей
Газета моей мечты
И дольше века длится путь
Соло для собкора
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
Глава государства поздравил президента Кубы
Распоряжение Президента Республики Казахстан
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Бектенов поставил ряд задач перед новым акимом Туркестанско…
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе пр…
Актуальные проблемы выслушал вице-премьер на территории СЭЗ…
2,6 млрд тенге направили на строительство новой школы вмест…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]