Форум машиностроителей собрал свыше 1 300 делегатов, среди которых ведущие отечественные производители, специалисты, представители бизнеса из более 20 стран – Австрии, Германии, Италии, КНР и других государств

Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в пленарном заседании XIII Форума машиностроителей Казахстана и ознакомился с развитием казахстанских производителей на международной специализированной выставке Kazakhstan Machinery Fair 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем приветственном обращении к участникам форума акцентировал внимание на принятии в Казахстане новой Конституции, ставшей институциональной основой для модернизации отраслей и устойчивого роста экономики.

«Мы все стали свидетелями фундаментального события исторического значения, определившего судьбу страны – новая Конституция принята на референдуме при активной поддержке казахстанцев. Как нам всем известно, Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев – главный автор нашей Конституции, предусматривающей дальнейшую модернизацию всех сфер экономики и общества. Важнейший документ определяет будущее развитие нации на долгосрочный период и делает Казахстан более устойчивым к любым вызовам. Заложен прочный фундамент для строительства «Справедливого Казахстана». Это налагает на индустрию промышленности особую ответственность и требует создания сильных перерабатывающих производств, способных превратить сырьевой потенциал в реальный рост благосостояния населения», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что в соответствии с поручениями Главы государства, данными в Послании народу и на расширенном заседании Правительства, в Казахстане ведется работа по формированию предсказуемой и устойчивой среды для развития машиностроительной отрасли. Совместная задача государства и бизнеса – обеспечение справедливых и безопасных условий труда, развитие системы социального партнерства.

Объем производства в машиностроении по итогам прошлого года достиг 5,7 трлн тенге при росте индекса физического объема почти на 13%. Отечественные производители увереннее выходят на внешние рынки, о чем свидетельствует двукратное увеличение экспорта за 5 лет: с $1,3 млрд до $3,1 млрд. Всего по республике действуют порядка 4 тыс. заводов, где работают более 130 тыс. квалифицированных специалистов.

Основу для дальнейшей модернизации обеспечивает рост инвестиций в основной капитал на треть – до 376 млрд тенге. Положительная динамика охватывает все ключевые направления, включая автомобилестроение, сельскохозяйственное, железнодорожное и электротехническое машиностроение.

Приоритетом государства остается повышение уровня локализации и переход к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом на текущем этапе важно форсировать переход от сборки к разработке собственных инженерных решений и созданию высокотехнологичных активов внутри страны.

«В условиях глобальной конкуренции ключевым фактором становится технологичность. Речь идет о цифровизации, роботизации и внедрении искусственного интеллекта. Эти процессы приобретают особую важность в рамках масштабных задач, поставленных Президентом. Как подчеркнул Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, Казахстан должен стать одним из ведущих цифровых хабов региона. Объявление текущего года Годом цифровизации и искусственного интеллекта придаст машиностроению новый импульс для технологического рывка», — отметил Олжас Бектенов.

Ускоренная интеграция новых технологий является ключевым элементом трансформации. Согласно мировому опыту, использование предприятиями ИИ снижает затраты на техническое обслуживание оборудования до 40%. На казахстанском рынке уже имеются конкретные примеры.

На предприятии «СарыаркаАвтоПром» ИИ заранее предсказывает возможные поломки, что позволило исключить внезапные остановки конвейера.

В ERG цифровые ассистенты и аналитические платформы оптимизируют все процессы – от логистики до расхода электроэнергии, за счет чего компанией за прошлый год сэкономлено порядка 55 млрд тенге. Тем самым «умные» технологии приносят реальную экономическую выгоду.

Использование ИИ в проектировании и управлении качеством продукции обеспечит переход от частичной автоматизации к созданию «умных заводов». В долгосрочной перспективе инновации дадут возможность отечественным производителям не только конкурировать с зарубежными компаниями, но и задавать новые стандарты качества на глобальных рынках.

Отдельное внимание уделено развитию человеческого капитала с упором на подготовку инженеров нового поколения. Более 60% образовательных грантов в Казахстане уже направлены на инженерные и IT-специальности. Передовые образовательные подходы и практики внедряются как в отечественных университетах, так и в филиалах ведущих зарубежных технических вузов.

В ходе пленарного заседания Премьер-министр ответил на вопрос председателя правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрама Пшембаева касательно мер, принимаемых Правительством для развития промышленной кооперации, расширения рынков сбыта, модернизации производств и внедрения новых технологий.

«Развитие обрабатывающего сектора промышленности – главный приоритет в работе Правительства. От того, насколько успешно мы будем решать эту задачу, зависят перспективы развития Казахстана. Станем ли мы высокотехнологичной страной, производящей продукцию высокого передела, с высокой добавленной стоимостью, либо продолжим развиваться как экономика преимущественно сырьевой направленности? Поэтому государство и бизнес должны направлять все усилия для того, чтобы максимально создавать производственные цепочки и сохранять добавленную стоимость внутри страны», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам прошлого года объем производства в обрабатывающем секторе составил 30,6 трлн тенге, что уже третий год подряд превышает показатели добывающей отрасли. По поручению Президента Правительство выстраивает взвешенную промышленную политику с акцентом на локализацию и поддержку компаний, открывающих производства на территории РК.

В новом Налоговом кодексе закреплена норма о «супервычетах» до 300% по расходам бизнеса на НИОКР. Данная мер налогового стимулирования позволяет обеспечить объединение научных достижений и внедрение их в производственный процесс.

Внимание уделено доступности экспортной поддержки с широким вовлечением казахстанских производителей. Важным шагом является предоставление льгот предприятиям, внедряющим ИИ и автоматизацию процессов.

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин сообщил о разработке межгосударственной программы по развитию промышленной робототехники, в которой Казахстан принимает активное участие. Это позволит синхронизировать национальные меры с интеграционной повесткой и расширить возможности для кооперации, локализации и трансфера технологий в страну.

Опытом КНР по роботизации промышленных производств на форуме поделился президент Совета по машиностроению Китайского комитета по продвижению международной торговли Чжоу Вэйдун.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отметил, что Правительство проводит работу по созданию новой промышленной модели с упором на развитие технологических компетенций и инженерной базы. Формирование экосистемы ведется в том числе через институциональные механизмы.

Генеральный директор АО «Тыныс» Кайрат Калманбаев поднял вопрос более активного участия казахстанских предприятий в реализации крупных проектов, в том числе в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с Министерством промышленности и строительства по всем крупным проектам максимально задействовать отечественных производителей.

Также выступил председатель президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев, отметив важность внедрения цифровых инструментов для расширения контрактации между малым бизнесом и крупными компаниями.

В ходе посещения выставки Kazakhstan Machinery Fair 2026 Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с планами отечественных компаний по открытию новых производственных линий, увеличению локализации и расширению линейки выпускаемой техники.

Завод AGROMASH освоил выпуск зерноуборочных комбайнов, тракторов таких известных марок, как John Deere, Lovol, Deutz-Fahr, Amazon и др. В прошлом году производство было увеличено на 20%, выпущено свыше 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму свыше 90 млрд тенге. Техника реализуется на внутреннем рынке, в том числе на льготных для фермеров условиях под 5% годовых. Сообщено, что в марте т.г. в Казахстан дополнительно привлечены еще три известных бренда – Vaderstad, DeWulf и Linstar.

Компанией KARLSKRONA LC AB с участием международного технологического партнера начата работа по доведению локализации выпускаемого насосного оборудования до 70%. Завод производит электротехническое и блочно-модульное оборудование, применяемое в нефтяной, горнодобывающей и атомной промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и др. Развивается кооперация с международными производителями, такими как CLAAS и Alstom. Производственные процессы регулируются в соответствии с международными стандартами ISO.