Бектенов провел заседание Штаба по противодействию наркопреступности

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации деятельности государственных органов по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Рассмотрена работа по пресечению наркопреступности, совершенствованию механизмов противодействия незаконному обороту наркотиков с применением цифровых решений, а также мерам по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и предупреждению вовлечения молодежи в наркопреступность, в том числе в летний период.

Олжас Бектенов отметил, что работа по пресечению наркопреступности находится на особом контроле Главы государства и требует дальнейшего усиления с учетом современных способов распространения наркотиков.

«Конституция закрепляет жизнь, здоровье нации и ответственность перед будущим поколением высшими ценностями. В этой связи распространение и употребление наркотиков – это вызов всем нашим гражданам, особенно молодежи», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министр внутренних дел Ержан Саденов доложил, что реализовано 71 мероприятие из комплексного плана по борьбе с наркоманией. В результате пресечено более 1,2 тыс. наркопреступлений; ликвидировано 6 организованных преступных групп, в том числе одна транснациональная; заблокировано 5 тыс. интернет-ресурсов через систему «Кибернадзор»; изъято более 1,5 тыс. баллонов и 2 автоцистерны с оксидом азота, известным как «веселящий газ» и т.д.

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева доложила, что комплексная работа ведется по нескольким направлениям и основана на принципе «Закон и Порядок». Проводится мониторинг информационной активности местных исполнительных органов по основным направлениям общественной безопасности, включающим борьбу с наркоманией. С начала текущего года удалено свыше 4,5 тыс. противоправных материалов в социальных сетях и мессенджерах. В рамках проекта «MERGEN», который посредством технологии искусственного интеллекта выявляет вирусный контент, связанный с наркотическими веществами, обработано более 22 тыс. единиц цифрового контента и заблокировано свыше 6,1 тыс. наркомагазинов, что позволило ограничить пропаганду наркотиков в сети.

Внимание уделено мерам по противодействию онлайн-наркосбыту, выявлению теневых финансовых потоков и созданию межгосударственной цифровой платформы.

Заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов доложил о работе Национального межведомственного Таргетинг центра, осуществляющего мониторинг, аналитическую обработку данных и межведомственный обмен информацией. С момента создания Центра (открыт в октябре 2025 г.) в МВД направлены материалы по 78 фактам с рисками незаконного ввоза и оборота прекурсоров, 33 уведомления о наркоугрозах, отозвано 23 лицензионно-разрешительных документа. В результате изъято из оборота 23,3 тонны прекурсоров. В целом эта работа позволит повысить эффективность блокировки финансовых цифровых каналов, а также обеспечить согласованное реагирование уполномоченных органов.

Совершенствуется законодательная база. Министр юстиции Ерлан Сарсембаев доложил, что с 2025 года ужесточается наказание за ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также действует административная ответственность за немедицинское потребление наркотических средств. Действующий перечень включает 94 наименования. В настоящее время ведется разработка новых методик по ряду сильнодействующих веществ и проведении экспертиз.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова доложила, что через Единую программу воспитания «Адал азамат» реализуются меры по правовому воспитанию, формированию финансовой ответственности и развитию гражданской активности. В школах введены «Уроки безопасности», на которых с учащимися обсуждают вопросы профилактики употребления и распространения алкоголя, табака, психоактивных веществ и наркотиков. К профилактической работе в организациях образования привлечены более 360 тыс. педагогов, включая классных руководителей, воспитателей, педагогов-психологов и социальных педагогов. Особое внимание уделяется взаимодействию с семьями из группы риска. Во всех школах действуют центры педагогической поддержки родителей – для них проведено 315 тыс. мероприятий с охватом 3,5 млн человек.

По итогам заседания Штаба Премьер-министр отметил, что на мировом рынке появляются новые психотропные вещества, которые создают дополнительные проблемы в борьбе с наркотиками. В этой связи руководитель Правительства дал ряд поручений.

Министерству финансов совместно с Пограничной службой КНБ РК поручено усилить контроль за ввозом химических веществ и продукции двойного назначения, а также пересмотреть порядок досмотра таких видов товаров.

«Большинство прекурсоров имеют двойное назначение, некоторые из них ввозятся в страну нелегально. Активно внедряйте элементы цифровизации и искусственного интеллекта», — подчеркнул Премьер-министр и поручил внести изменения в перечень товаров, входящих в систему управления рисками по пресечению контрабандного перемещения товаров и грузов.

Внимание уделено скрытым финансовым операциям, проводимым преступными организациями с использованием криптовалюты и иных цифровых инструментов.

«Уполномоченным органам поручаю разработать специализированную программу для выявления и блокирования подозрительных финансовых операций, связанных с криптовалютами. По аналогии с системой антифрод-центра Национального банка. В Программе должен быть сформирован реестр подозрительных реквизитов, счетов и криптовалютных кошельков, замеченных в наркотранзакциях», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также подчеркнута необходимость разработки технологического инструмента, позволяющего блокировать Telegram-чаты для пресечения наркотрафика.

Генеральная прокуратура совместно с Агентством по финансовому мониторингу, Национальным банком, министерствами внутренних дел, иностранных дел и цифрового развития в недельный срок внесут согласованную позицию по созданию межгосударственной цифровой платформы.

Поручено пересмотреть действующие методы расследования наркопреступлений с учетом применения новых технологий.

«Нужны новые подходы. Наши правоохранительные органы должны принимать оперативные упреждающие меры. В этой связи Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными государственными органами поручаю выработать новые методы расследования наркопреступлений с применением цифровых инструментов и возможностей искусственного интеллекта. Методы надо рассмотреть через призму принципов «Закон и Порядок» и неотвратимости наказания», — отметил Премьер-министр.

В данном направлении министерствами внутренних дел и здравоохранения оперативно будет обновлен список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также актуализирован перечень сильнодействующих веществ и выработан порядок их оборота.

Акимам регионов поручено взять на личный контроль работу региональных штабов.

Внимание акцентировано на занятости и досуге молодежи, особенно в каникулярный период. С 28 мая по 26 июня в Казахстане проводятся антинаркотические акции, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня). С июня по октябрь будут проведены оперативные профилактические мероприятия по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений «Қарасора - 2026».

«Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить проведение антинаркотического месячника, с активным привлечением молодежи, представителей неправительственных организаций, блогеров и известных личностей. Здесь надо активно подключиться акиматам», — поручил Премьер-министр.

Кроме того, в преддверии летних каникул поручено организовать информационно-профилактическую кампанию по предупреждению вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков.