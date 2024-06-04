Бектенов обсудил с  главами правительств стран ЕАЭС вопросы регионального сотрудничества

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с  главами правительств государств-членов ЕАЭС актуальные вопросы регионального сотрудничества на заседании Евразийского межправительственного совета в городе Несвиже (Беларусь), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Участие в заседании приняли руководства правительств стран-участников Союза: Беларуси, Кыргызстана, России, Армении, а также государства-наблюдателя Узбекистан и приглашенного государства – Азербайджана. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам, включая развитие транспортной инфраструктуры, промышленной кооперации, АПК, таможенного и технического регулирования, конкуренции, цифровизации. 

Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в период празднования 10-летия со дня подписания Договора о Союзе. Олжас Бектенов отметил, что, вступая во второе десятилетие функционирования Союза, необходимо выстроить четкие цели дальнейшего развития и наладить соответствующие механизмы для их реализации. 

Глава правительства Казахстана акцентировал внимание участников заседания на ряде приоритетных направлений работы.

Обозначена необходимость широкого применения технологий искусственного интеллекта. Обмен опытом по вопросам использования AI может стать движущей силой экономического прогресса и внедрения инноваций. На сегодня в мире глобальная трансформация уже осуществляется в медицине, образовании, креативных индустриях. Казахстан имеет положительную динамику в цифровизации государственных и финансовых услуг. К примеру, по итогам прошлого года доля безналичных платежей составила 88%. 

Важным направлением работы Олжас Бектенов обозначил повышение эффективности перевозок. Отмечены положительные результаты казахстанского пилотного проекта по автоматизации железнодорожного транзита через сокращение времени обработки ж/д составов, автоматическую регистрацию и выпуск транзитных деклараций для грузов, перемещаемых по маршрутам «Китай – Центральная Азия», «Китай – Европа». Казахстан готов делиться наработанным опытом и выступать надежным логистическим хабом на евразийских транспортных коридорах. Внедрение новых возможностей повысит транспортную и экономическую связность, снизит издержки бизнеса и обеспечит рост мобильности населения стран.

В данном вопросе также подчеркнута важность модернизации пунктов пропуска. 

«Одним из важных механизмов логистики является развитие физической инфраструктуры. Необходимо ускоренно решать проблемы, возникающие при пересечении внутренних границ стран-партнеров по ЕАЭС. Казахстан со своей стороны приступил к ликвидации «узких мест» путем реконструкции железных дорог по маршрутам «Орск – Кандыагаш», «Макат – Сагыз», «Шалкар – Бейнеу». Начато строительство 4-х разъездов на участке «Макат – Шубаркудык», удлиняются существующие пути на участке «Мангыстау – Бейнеу» и три разъезда на участке «Мангышлак – Узень», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Актуальным вопросом также являются государственные закупки стран ЕАЭС. Премьер-Министр РК озвучил предложения по корректировке подходов к применению национального режима и установлению ценовых порогов, ниже которых национальный режим в госзакупках не будет предоставляться.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на последней встрече глав государств отметил, что нам необходимо принимать действенные решения, чтобы не упустить имеющиеся возможности. Сегодня Комиссия совместно со странами разрабатывает план мероприятий по реализации положений Декларации «Евразийский экономический путь». В ходе его наполнения мы не должны выходить за рамки Декларации. ЕАЭС – это рынок без таможенных границ с населением более 185 млн человек. Принимаемые нами решения должны в первую очередь влиять на улучшение жизни наших граждан. Уверен, дальнейшая совместная работа позволит нам укрепить экономическую интеграцию и создать благоприятные условия для устойчивого и стабильного развития наших стран», — подчеркнул Олжас Бектенов.

 

#Правительство #Бектенов #ЕЭАС

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