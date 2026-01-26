Бектенов обсудил с Ларденом ситуации на Тенгизе и КТК

Нефть и Газ
Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу со старшим вице-президентом компании ExxonMobil Питером Ларденом по вопросам сотрудничества в нефтегазовой отрасли

Фото: пресс-служба правительства РК

Они обсудили ряд вопросов касательно совместных проектов Тенгиз, Кашаган и Каспийский трубопроводный консорциум, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Премьер-министр выразил обеспокоенность относительно ситуации на Тенгизе. Отмечена важность ускоренной работы по оперативной ликвидации последствий аварии в кратчайшие сроки и принятию необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. Выражена общая заинтересованность в стабильном функционировании важного инфраструктурного объекта.

Кроме того, в ходе встречи рассмотрены меры по дальнейшему повышению эффективности освоения углеводородных месторождений. Отдельное внимание уделено вопросам развития геологоразведки. Данные направления отвечают задачам, поставленным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на V заседании Национального курултая.

Участники встречи также уделили внимание производственным планам на текущий год. В 2025 году добыча нефти на Тенгизском месторождении в связи с завершением Проекта будущего расширения составила более 39 млн тонн, на Кашагане – свыше 18 млн тонн. Общий объем отгрузки энергоресурсов через Каспийский трубопроводный консорциум составил 70,5 млн тонн, из них казахстанской нефти – 63,8 млн тонн.

#Бектенов #Тенгиз #КТК #ExxonMobil

