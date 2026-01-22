Минэнерго создало спецкомиссию для расследования инцидента на Тенгизе

Энергетика,Происшествия
62
Дана Аменова
специальный корреспондент

В министерстве прокомментировали ситуацию на производственных объектах ТОО «Тенгизшевройл», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минэнерго

По поручению министра энергетики РК Ерлана Аккенженова вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев находится на месторождении Тенгиз для мониторинга ситуации и координации взаимодействия с оператором.

Минэнерго сообщает, что для выяснения всех обстоятельств технологического нарушения, произошедшего 18 января (отключение газотурбинных установок), создана и приступила к работе специальная комиссия. В ее состав вошли представители территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля, Управления энергетики акимата Атырауской области, системного оператора АО «KEGOC» и представители ТОО «Тенгизшевройл».

Касательно временной приостановки добычи: данная мера была принята оператором (ТШО) в соответствии с протоколами безопасности для защиты персонала и оборудования.

«В настоящее время комиссия проводит детальный технический анализ причин произошедшего. Все официальные выводы и комментарии касательно причин и последствий инцидента будут озвучены исключительно по итогам работы комиссии», – проинформировали в министерстве.

Там же добавили, что ситуация находится на контроле Минэнерго.

Напомним, министр энергетики РК Ерлан Аккенженов в рамках рабочей поездки проверил ход реализации стратегических проектов по переводу Алматинского энергоузла на газ.

#расследование #Минэнерго #Тенгиз #спецкомиссия

Популярное

Все
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Рысь в лесу – хороший знак
Бдительность полиции защитила от потерь
Школа мастерства
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Чтобы город жил в тепле
Новые легенды создают дети
Творческий дождь
В Талдыкоргане мужчина пытался вскрыть банкомат
В крепкой связке с производством
Казахстан и Великобритания: сотрудничество в области археометаллургии
Цифровая повестка региона
Воинской части – 65 лет
Диагностика без промедления
Осужден за истязание отца
Чуть не отдала полмиллиона
Путь народа – путь человека
Как избежать финансовых ловушек
Опыт врачей и точность технологий
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
«Кайсар» метит в призеры?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Семья как зеркало мира
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Дипломам открывают границы
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

60 человек погибли при пожаре в ТЦ в Пакистане
Мощная песчаная буря обрушилась на Ливию
Мощные наводнения парализовали Тунис
Пять ГЭС войдут в перечень стратегических объектов РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]