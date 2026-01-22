В министерстве прокомментировали ситуацию на производственных объектах ТОО «Тенгизшевройл», сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минэнерго

По поручению министра энергетики РК Ерлана Аккенженова вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев находится на месторождении Тенгиз для мониторинга ситуации и координации взаимодействия с оператором.

Минэнерго сообщает, что для выяснения всех обстоятельств технологического нарушения, произошедшего 18 января (отключение газотурбинных установок), создана и приступила к работе специальная комиссия. В ее состав вошли представители территориального департамента Комитета государственного энергетического надзора и контроля, Управления энергетики акимата Атырауской области, системного оператора АО «KEGOC» и представители ТОО «Тенгизшевройл».

Касательно временной приостановки добычи: данная мера была принята оператором (ТШО) в соответствии с протоколами безопасности для защиты персонала и оборудования.

«В настоящее время комиссия проводит детальный технический анализ причин произошедшего. Все официальные выводы и комментарии касательно причин и последствий инцидента будут озвучены исключительно по итогам работы комиссии», – проинформировали в министерстве.

Там же добавили, что ситуация находится на контроле Минэнерго.

