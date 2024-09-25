Бектенов проверил ход ремонта МАЭК и модернизацию опреснительного завода в Актау

Энергетика
71
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Соответствующие поручения даны президентом в Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм»

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на примере Мангистауского атомного энергетического комбината, опреснительного завода «Каспий» и предприятия «КазАзот» ознакомился с решением инфраструктурных проблем и привлечением частных инвестиций в экономику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В Актау глава кабмина ознакомился с ходом ремонтных работ на МАЭК, включенном в список 19-ти энергоисточников «красной зоны риска». Их модернизацию глава государства поручил завершить в приоритетном порядке.

Износ энергетического оборудования на МАЭК, обеспечивающем потребности промышленности и населения региона в электрической и тепловой энергии, составляет 79%. В прошлом году для проведения ремонтных работ из резерва правительства было выделено 4,9 млрд тенге. В текущем году из республиканского бюджета направлено 5 млрд тенге. В составе МАЭК — 3 электрические станции, завод по производству дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, ремонтный завод, цехи и реакторная установка. На предприятии работают более 3,5 тыс. человек.

Генеральный директор ТОО «МАЭК» Кинис Ураков доложил о завершении до конца сентября капитального ремонта двух котлов и одной турбины. Вместе с тем при текущей мощности МАЭК в 500 Гкал дефицит тепла в Мангистауской области составляет 245 Гкал.  

Олжас Бектенов поручил акимату региона и руководству предприятия завершить запланированные работы в срок и обеспечить полную готовность предприятия, инженерной инфраструктуры и в целом объектов ЖКХ региона к предстоящему отопительному сезону. В то же время отмечено, что промышленное развитие области и запуск перспективных производств потребует дополнительных энергетических мощностей.

«Как Вы знаете, глава государства в своем Послании народу отметил потребность страны в надежных источниках энергии. Обеспечение казахстанцев стабильным энергоснабжением является приоритетом в работе Правительства. Технологические нарушения на предприятиях не должны влиять на население. Поэтому параллельно с проводимой работой по модернизации изношенных объектов нам нужно развивать альтернативные устойчивые источники тепло- и электроэнергии. От этого зависит не только состояние нашей экономики, но прежде всего качество жизни людей», — подчеркнул Олжас Бектенов.

6 октября состоится республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. В случае поддержки народа развитие атомной энергетики позволит обеспечить страну надежным энергоснабжением, создаст дополнительные возможности для развития смежных отраслей и продуктивной занятости.  

В ходе поездки премьер-министр ознакомился с деятельностью АО «КазАзот». Экспортоориентированное предприятие является единственным производителем аммиака и аммиачной селитры в Казахстане. Планируется строительство аммиачно-карбамидного комплекса, где будут производиться минеральные удобрения для сельского хозяйства и химикаты для горнорудного сектора. Проект окажет положительное влияние на развитие аграрного сектора через покрытие потребностей в качественных отечественных удобрениях и в целом укрепит продовольственную безопасность страны.

В Актау Олжас Бектенов также ознакомился с ходом модернизации опреснительного завода «Каспий», обеспечивающего питьевой водой более 200 тыс. человек. В регионе по-прежнему имеется дефицит питьевой воды. Расширение опреснительного завода «Каспий» увеличит мощности предприятия в 2 раза – до 40 тыс. м3, что позволит повысить уровень обеспечения жителей питьевой водой. Из резерва правительства для реализации проекта дополнительно выделено 5,1 млрд тенге. В данный момент работы завершены на 95%: построены трубопроводы морской воды и готовой продукции, здания цеха водоподготовки, насосной станции обессоленной воды, резервуары различных объемов и назначений; проложена кабельная линия.

Вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой находится на особом контроле главы государства. С учетом важности проекта по модернизации опреснительного завода для потребителей Актау, Мунайлинского и Каракиянского районов Олжас Бектенов поручил Министерству промышленности и строительства совместно с акиматом Мангистауской области обеспечить своевременное проведение модернизации и ввод в эксплуатацию до конца текущего года.

В целом, для поэтапного решения проблемы дефицита питьевой воды в Мангистауской области ведется строительство 9 опреснительных заводов и установок мощностью 140,5 тыс. м3 воды в сутки. Руководству региона поручено принять необходимые меры по всесторонней поддержке данных проектов.

Согласно данным акимата Мангистауской области, за 8 месяцев т.г. в регионе обеспечен рост в обрабатывающей промышленности на 7,1%, общий объем производства в данном секторе достиг 174,3 млрд тенге. В торговле рост составил 4,3%, объем – 487,5 млрд тенге. С начала года создано 22,7 тыс. рабочих мест. До конца года планируется довести данный показатель до 34,9 тыс. рабочих мест. С начала года в регионе введено в эксплуатацию 560,7 тыс. м2 жилья.

 

#Актау #ремонт #Бектенов #завод #МАЭК

Популярное

Все
В Атырау появится дендрологический парк
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
В Кызылорде проходит праздничный марафон, посвященный Дню города
Более полумиллиона гостей за две недели принял Казахстан
Первые стрельбы, первые победители
Центр бизнес-отношений в киноиндустрии СНГ постепенно переносится в Казахстан
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Дать работу местным кадрам
Ядерные реакторы поколения III+ имеют высочайшую степень защиты
АО «МРЭК» завершило ремонтную кампанию со стопроцентным результатом
В области Жетысу две гидроэлектростанции построят на реке Баскан
Alstom: от тягового трансформатора до электровоза
Ученые и садоводы-практики ищут возможности для увеличения числа садов с алматинским апортом
С начала года в ЗКО в собственность государства возвращено около 63 тыс. га сельскохозяйственных земель
Ключ к устойчивому развитию
На фестивале DosStar представили интернациональную постановку «Принцессы цирка»
Аральских учителей вызвали на ковер
Конфеты с «сюрпризом» пытались передать на зону
В Астане проходит выставка работ знаменитого скульптора
Театр им. Райымбека Сейтметова открыл XXV юбилейный сезон
Труба пока не готова
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Как проверить сертификат качества на продукцию и услуги halal
Солнце – это тоже ядерный реактор
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Большое путешествие на маленьких авто
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Джеки Чан примет участие в церемонии открытия Паралимпиады в Париже
Нацбанк объявил о продаже коллекционных монет WORLD PAINTING
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал Кошанов
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
Экс-сотрудницу банка экстрадировали из России в РК
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства

Читайте также

Начался прием заявок на конкурс рисунков «Чистая энергетика»
Нехватка электрических мощностей тормозит развитие экономик…
Стратегический объект вряд ли построят к зиме
175 млн тенге взыскали с недропользователя в Мангистау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]