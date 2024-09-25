Бектенов проверил ход ремонта МАЭК и модернизацию опреснительного завода в Актау

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на примере Мангистауского атомного энергетического комбината, опреснительного завода «Каспий» и предприятия «КазАзот» ознакомился с решением инфраструктурных проблем и привлечением частных инвестиций в экономику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В Актау глава кабмина ознакомился с ходом ремонтных работ на МАЭК, включенном в список 19-ти энергоисточников «красной зоны риска». Их модернизацию глава государства поручил завершить в приоритетном порядке.

Износ энергетического оборудования на МАЭК, обеспечивающем потребности промышленности и населения региона в электрической и тепловой энергии, составляет 79%. В прошлом году для проведения ремонтных работ из резерва правительства было выделено 4,9 млрд тенге. В текущем году из республиканского бюджета направлено 5 млрд тенге. В составе МАЭК — 3 электрические станции, завод по производству дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, ремонтный завод, цехи и реакторная установка. На предприятии работают более 3,5 тыс. человек.

Генеральный директор ТОО «МАЭК» Кинис Ураков доложил о завершении до конца сентября капитального ремонта двух котлов и одной турбины. Вместе с тем при текущей мощности МАЭК в 500 Гкал дефицит тепла в Мангистауской области составляет 245 Гкал.

Олжас Бектенов поручил акимату региона и руководству предприятия завершить запланированные работы в срок и обеспечить полную готовность предприятия, инженерной инфраструктуры и в целом объектов ЖКХ региона к предстоящему отопительному сезону. В то же время отмечено, что промышленное развитие области и запуск перспективных производств потребует дополнительных энергетических мощностей.

«Как Вы знаете, глава государства в своем Послании народу отметил потребность страны в надежных источниках энергии. Обеспечение казахстанцев стабильным энергоснабжением является приоритетом в работе Правительства. Технологические нарушения на предприятиях не должны влиять на население. Поэтому параллельно с проводимой работой по модернизации изношенных объектов нам нужно развивать альтернативные устойчивые источники тепло- и электроэнергии. От этого зависит не только состояние нашей экономики, но прежде всего качество жизни людей», — подчеркнул Олжас Бектенов.

6 октября состоится республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. В случае поддержки народа развитие атомной энергетики позволит обеспечить страну надежным энергоснабжением, создаст дополнительные возможности для развития смежных отраслей и продуктивной занятости.

В ходе поездки премьер-министр ознакомился с деятельностью АО «КазАзот». Экспортоориентированное предприятие является единственным производителем аммиака и аммиачной селитры в Казахстане. Планируется строительство аммиачно-карбамидного комплекса, где будут производиться минеральные удобрения для сельского хозяйства и химикаты для горнорудного сектора. Проект окажет положительное влияние на развитие аграрного сектора через покрытие потребностей в качественных отечественных удобрениях и в целом укрепит продовольственную безопасность страны.

В Актау Олжас Бектенов также ознакомился с ходом модернизации опреснительного завода «Каспий», обеспечивающего питьевой водой более 200 тыс. человек. В регионе по-прежнему имеется дефицит питьевой воды. Расширение опреснительного завода «Каспий» увеличит мощности предприятия в 2 раза – до 40 тыс. м3, что позволит повысить уровень обеспечения жителей питьевой водой. Из резерва правительства для реализации проекта дополнительно выделено 5,1 млрд тенге. В данный момент работы завершены на 95%: построены трубопроводы морской воды и готовой продукции, здания цеха водоподготовки, насосной станции обессоленной воды, резервуары различных объемов и назначений; проложена кабельная линия.

Вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой находится на особом контроле главы государства. С учетом важности проекта по модернизации опреснительного завода для потребителей Актау, Мунайлинского и Каракиянского районов Олжас Бектенов поручил Министерству промышленности и строительства совместно с акиматом Мангистауской области обеспечить своевременное проведение модернизации и ввод в эксплуатацию до конца текущего года.

В целом, для поэтапного решения проблемы дефицита питьевой воды в Мангистауской области ведется строительство 9 опреснительных заводов и установок мощностью 140,5 тыс. м3 воды в сутки. Руководству региона поручено принять необходимые меры по всесторонней поддержке данных проектов.

Согласно данным акимата Мангистауской области, за 8 месяцев т.г. в регионе обеспечен рост в обрабатывающей промышленности на 7,1%, общий объем производства в данном секторе достиг 174,3 млрд тенге. В торговле рост составил 4,3%, объем – 487,5 млрд тенге. С начала года создано 22,7 тыс. рабочих мест. До конца года планируется довести данный показатель до 34,9 тыс. рабочих мест. С начала года в регионе введено в эксплуатацию 560,7 тыс. м2 жилья.