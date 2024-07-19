Бектенов вручил награды от имени президента металлургам ВКО

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Олжас Бектенов ознакомился с ходом развития промышленности в регионе

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе посещения металлургического предприятия «Казцинк» глава правительства также поздравил работников с профессиональным праздником – Днем металлурга и вручил награды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Олжас Бектенов отметил, что предприятия Восточного Казахстана являются флагманами цветной металлургии страны, а также обозначил задачи, которые стоят перед производственным сектором.

«Одно из приоритетных направлений развития – увеличение производственных мощностей. Для решения этой задачи правительство готово оказывать поддержку отечественным предприятиям. Очень важно, чтобы компании достигали ключевых показателей, которые обеспечиваются устойчивым развитием производств», — отметил глава правительства.

Горно-металлургический комплекс на сегодня обеспечивает рабочими местами порядка 195 тыс. человек, и это почти треть от численности работников всей промышленности Казахстана.

В преддверии Дня металлурга, который отмечается каждое третье воскресенье июля, Олжас Бектенов поздравил работников предприятия и вручил государственные награды от имени главы государства. Орденом «Құрмет» награжден генеральный директор «Казцинк» Жанат Жанботин, орденом «Еңбек Даңқы» III степени – мастер Алексей Мордовин, слесарь-ремонтник Михаил Мещеряков, медалью «Ерен еңбегі үшін» – катодчик Айдарбек Жакупов, начальник литейного производства Мергалим Нагышпаев и начальник цеха Есбол Сейтказин. Также благодарственными письмами отмечены заслуги еще ряда металлургов.